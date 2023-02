Inwestowałeś w kryptowaluty? Podpowiadamy jak rozliczyć się z fiskusem

Wszyscy podatnicy rozliczający się w Polsce lub specjaliści ds. księgowości, którzy przygotowują takie zeznania w ich mieniu, mają czas na dostarczenie zobowiązań podatkowych do 30 kwietnia (w tym roku jest to wyjątkowo 2 maja). Pracodawcy z kolei mieli obowiązek przesłania PIT-11 do urzędu skarbowego do końca stycznia. Czas na dostarczenie ich pracownikom mają natomiast do końca lutego 2023 r. Na podstawie formularzy e-urząd skarbowy przygotował w tym roku wstępnie wypełnione zeznania, udostępniając je do wglądu od 15 lutego. Należy jednak pamiętać, że ma to swoje ograniczenia i może być niekorzystne dla rozliczającego.

Fiskus z zasady nie ma wglądu do wszystkich źródeł przychodu

Urząd skarbowy we wstępnym rozliczeniu uwzględnia jedynie podstawowe informacje. Z tego względu warto zweryfikować poprawność danych, dopisać przysługujące ulgi oraz dodać dochody podchodzące z niestandardowych źródeł.

– Urząd skarbowy nie wie o nas bardzo wielu kwestii. Wśród nich wymienić należy m.in. to, czy chcemy rozliczyć się wspólnie z małżonkiem, czy nie jesteśmy osobą samotnie wychowującą dzieci. Nie wie też m.in., jaką kwotę wydaliśmy w ub.r. na Internet (ulga internetowa) czy docieplenie domu (ulga termomodernizacyjna), a także, czy mieliśmy dodatkowe źródła dochodu, pochodzące np. z zakupu i sprzedaży kryptowalut. Warto więc te wszystkie ulgi i preferencje wykazać w zeznaniu rocznym, aktualizując PIT, przed jego ostatecznym złożeniem – wyjaśnia Maciej Grzegorczyk, radca prawny i doradca podatkowy z KHG Hupajło Grzegorczyk & Partnerzy Kancelaria Prawno-Podatkowa.

O czym należy pamiętać, rozliczając kryptowaluty?

Jednym z wyzwań dla podatników może być w 2023 roku rozliczenie kryptowalut za zeszły rok.

– Należy mieć świadomość, że obowiązek złożenia zeznania dotyczy nie tylko osób, które uzyskały przychody z tytułu zbycia kryptowalut. Ma on także związek z tymi, którzy ich nie osiągnęli, ale ponieśli w danym roku kalendarzowym wydatki na zakup kryptoaktywów – tłumaczy Maciej Grzegorczyk.

– Transakcje kryptowalutowe należy wykazać w rocznej deklaracji PIT-38. Są one obłożone podatkiem 19% i należy je zakwalifikować jako przychód ze źródeł kapitałów pieniężnych. Występuje przy tym zwolnienie z podatku VAT oraz PCC. Aby mieć pewność, że ujęliśmy w zeznaniu wszystkie transakcje, należy gromadzić dowody obrotu kryptowalutami - dodaje Maciej Grzegorczyk.

Branża kryptowalut rozwija się na całym świecie bardzo dynamicznie. Według przewidywań, z końcem 2022 r. liczba posiadaczy kryptoaktywów miała osiągnąć miliard osób. Tylko w 2021 r. rynek urósł pod względem liczby użytkowników o 178% (ze 106 milionów na początku ówczesnego roku do 295 mln na jego koniec.

