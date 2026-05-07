Izera na ostatniej prostej? Media: Gigant z Tajwanu pomoże stworzyć polski samochód elektryczny

Mateusz Kobyłka
2026-05-07 9:42

Electromobility Poland (EMP) staje przed historyczną szansą, by zrealizować projekt polskiego samochodu elektrycznego Izera. Jak nieoficjalnie ustalił Business Insider Polska, spółka jest na ostatniej prostej do ogłoszenia współpracy z tajwańskim gigantem Foxconn, a na horyzoncie pojawia się 4,5 mld zł z Krajowego Planu Odbudowy.

Autor: Tomasz Stankiewicz Czerwony, polski samochód elektryczny Izera z otwartymi drzwiami, prezentowany na tle ludzi i stoiska. Symbolizuje przełom w elektromobilności, o którym można przeczytać na Super Biznes. Detale obejmują świecące, futurystyczne reflektory i subtelne podświetlenie.
  • Tajwański gigant technologiczny Foxconn, znany m.in. z produkcji dla Apple, zostanie nowym partnerem Electromobility Poland w projekcie polskiego samochodu elektrycznego.
  • Projekt ma otrzymać finansowanie w wysokości 4,5 mld zł z Krajowego Planu Odbudowy, a negocjacje w tej sprawie dobiegły już końca.
  • Współpraca zakłada kluczowy dla Polski transfer technologii oraz budowę łańcucha dostaw w oparciu o krajowe firmy, co było powodem rezygnacji z chińskich partnerów.
  • Dla Foxconna jest to pierwszy tak duży projekt motoryzacyjny w Europie, co oznacza strategiczne wejście koncernu na zupełnie nowy dla niego rynek.

Electromobility Poland i Foxconn: Nowy rozdział dla Izery?

Jak pisaliśmy w ubirgłym roku, Electromobility Poland złożyło wniosek do NFOŚiGW na rekordową kwotę 4,5 mld zł z Krajowego Planu Odbudowy. Teraz plany nabrały kształtów.

Projekt polskiego samochodu elektrycznego Izera, prowadzony przez spółkę Electromobility Poland, wkracza w decydującą fazę. Po miesiącach spekulacji i nieoficjalnych doniesień, coraz wyraźniej rysuje się obraz przyszłego partnera technologicznego. Jak podaje Business Insider Polska, ma nim być tajwański koncern Foxconn, globalny potentat znany z produkcji elektroniki dla największych marek świata. To strategiczne partnerstwo ma zaowocować stworzeniem w Polsce nowoczesnego hubu elektromobilności, który będzie wykorzystywał moce produkcyjne planowanej fabryki w Jaworznie.

Kluczowym elementem tej współpracy ma być również transfer technologii, co pozwoli na realne podniesienie potencjału polskiego przemysłu i maksymalne wykorzystanie lokalnego łańcucha dostaw.

Aby te ambitne plany mogły zostać zrealizowane, Electromobility Poland czeka na znaczące wsparcie finansowe. Zgodnie z informacjami Business Insider Polska, mowa o kwocie 4,5 mld zł z Krajowego Planu Odbudowy, która ma zostać przyznana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Negocjacje w tej sprawie zostały już zakończone, a do oficjalnego ogłoszenia brakuje jedynie zgód korporacyjnych. Ta finansowa injectia jest niezbędna do uruchomienia inwestycji i stanowi kamień milowy w realizacji projektu Izera, który od początku swojego istnienia budzi ogromne zainteresowanie i oczekiwania.

Wybór Foxconna na partnera strategicznego dla Electromobility Poland nie jest przypadkowy. Tajwański koncern to prawdziwy gigant, zatrudniający blisko 900 tysięcy osób w 24 krajach i generujący roczne przychody przekraczające 250 miliardów dolarów. Choć dotychczas znany głównie z produkcji komponentów elektronicznych dla takich firm jak Apple, Foxconn od kilku lat dynamicznie wchodzi w sektor motoryzacyjny. Od 2020 roku koncern posiada spółkę Foxtron Vehicle Technologies, w ramach której produkuje już kilka modeli pojazdów elektrycznych. Ten krok to pierwszy tak duży projekt Tajwańczyków w dziedzinie motoryzacji na rynku europejskim.

Źródło: Business Insider

