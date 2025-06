Spis treści

Wcześnie rano w piątek, 13 czerwca 2025 roku, Izrael rozpoczął operację "Powstający Lew" - zakrojony na szeroką skalę atak na irańskie obiekty nuklearne i wojskowe. Rynki finansowe zareagowały natychmiastowo na eskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Złoty obrywa rykoszetem

Po nocnej eskalacji napięcia na linii Izrael-Iran złoty osłabił się o ponad 1,6 proc. względem dolara, a kurs USD/PLN osiągnął poziom około 4,03 zł. W piątek rano (chwilę po godz. 9.00) kurs EUR/PLN zwyżkował o 0,2 proc. i za jedno euro trzeba było płacić 4,275 zł. Jednocześnie USD/PLN szedł w górę o 0,5 proc. i za amerykańską walutę płacono 3,701 zł.

Reakcja polskiej waluty jest typowa dla sytuacji geopolitycznego napięcia. Tego rodzaju wydarzenia często prowadzą do ucieczki inwestorów w stronę bezpiecznych aktywów, takich jak dolar amerykański, co może wpływać na jego umocnienie względem innych walut, w tym polskiego złotego.

Ekonomiści z Banku Millennium zwracają uwagę na długoterminowe konsekwencje: "Sądzimy, że te trendy wynikające z pogorszenia apetytu na ryzyko mogą utrzymać się przez jakiś czas, wobec zapowiedzi premiera Izraela, że działania przeciwko Iranowi mogą potrwać do czasu ograniczenia ryzyka odwetu".

Szekel izraelski pod presją

Bezpośrednio dotknięta konfliktem waluta Izraela reaguje jeszcze ostrzej niż złoty. Kurs USD/ILS w piątek rano rósł o 1,9 proc., co oznaczało osłabienie waluty bliskowschodniego kraju – za jednego dolara trzeba było płacić 3,63 szekli, najwięcej od końcówki kwietnia.

Paradoksalnie, złoty zyskuje w relacji do izraelskiej waluty. Kurs ILS/PLN spadał o 1,6 proc. i za jednego szekla płacono na rynku hurtowym 1,02 zł, najmniej od jesieni 2024 r.

Globalna ucieczka do bezpiecznych walut

Reakcja nie ogranicza się tylko do złotego i szekla. Na całym świecie inwestorzy szukają bezpiecznych przystani. Na rynku walutowym umacnia się nie tylko amerykański dolar ale i frank szwajcarski. Notowania EUR/USD zniżkują o 0,58 proc. do 1,1523, a CHF/EUR rośnie o 0,55 proc. do 1,0706.

Eurodolar, czyli najważniejsza para walutowa świata w piątek osiągnęła kurs 1,1552 USD za 1 EUR, co oznacza spadek o 0,28 proc. w porównaniu do poprzedniego dnia.

Złoto zbliża się do rekordów

Kruszce szlachetne tradycyjnie zyskują w momentach geopolitycznej niepewności. Złoto wzrosło o 1,5 proc. do około 3434 dol. za uncję, zbliżając się do rekordowego poziomu 3500,05 dol. z kwietnia.

Obecnie cena uncji wynosi około 3450 dolarów z wzrostem o 34,85 USD (1,02 proc.).

Analitycy zwracają uwagę, że wzrost popytu na złoto jako bezpiecznego aktywa był natychmiastowy. Złoto, traktowane jako "bezpieczna przystań" dla inwestorów zyskuje na wartości często w momentach kryzysów politycznych czy gospodarczych.

Rynki akcji w czerwieni

Warszawska giełda nie oparła się globalnym trendom. Indeks WIG20 rozpoczął dzień na poziomie 2712,63 punktów, co oznacza spadek o 1,56 proc. w porównaniu do poprzedniej sesji. Szeroki indeks WIG otworzył się na poziomie 99642,74 punktów, tracąc 1,24 proc. wartości.

Eksperci zauważają szerszy kontekst: "Rynek w dużej mierze ignorował ryzyko geopolityczne przez ostatni rok, a rozwój wydarzeń był sygnałem ostrzegawczym, że ryzyko to jest bardziej namacalne i nieuchronne niż wielu się spodziewa".

Prognozy ekonomistów

PKO BP przedstawia ostrożną prognozę dla złotego: "Mocniejszy od oczekiwań deficyt na tym rachunku mógłby wywrzeć pewną presję na złotego, polskiej walucie może też ciążyć dalszy wzrost globalnej awersji do ryzyka, stąd w naszej ocenie istnieje ryzyko wzrostu kursu EUR/PLN w pobliże 4,28-4,29 na koniec tygodnia".

Długoterminowe skutki będą zależeć od rozwoju sytuacji na Bliskim Wschodzie. Iran zapowiedział odwet, a Izrael ostrzegł, że operacja może trwać tak długo, jak będzie potrzeba do wyeliminowania zagrożenia nuklearnego.

Szerszy kontekst gospodarczy

Konflikt może mieć dalsze reperkusje dla światowej gospodarki. Patrząc w dużym uproszczeniu na sytuację na Bliskim Wschodzie można się spodziewać trzech rzeczy, o ile wzrośnie ryzyko rozszerzenia konfliktu.

Po pierwsze: trzeba będzie odłożyć na półkę myśli o nowych rekordach i kolejnej fali hossy na rynku akcji.

Po drugie: trzeba będzie spodziewać się wzrostu obaw o globalną inflację, co może powstrzymać banki centralne przed obniżkami stóp procentowych (ze wszystkimi tego konsekwencjami dla rynku obligacji i dla funduszy obligacji).

Po trzecie: należy oczekiwać dalszego wzrostu cen surowców energetycznych, szczególnie ropy naftowej, której cena już wzrosła o ponad 10 proc. - to może przełożyć się na wyższe koszty transportu i produkcji w całej gospodarce.

Kluczowe kwestie:

Osłabienie złotego : Polski złoty stracił ponad 1,6% względem dolara, osiągając poziom około 4,03 PLN/USD

: Polski złoty stracił ponad 1,6% względem dolara, osiągając poziom około 4,03 PLN/USD Spadek szekla : Izraelska waluta osłabiła się o 1,9% względem dolara, najniżej od kwietnia 2025

: Izraelska waluta osłabiła się o 1,9% względem dolara, najniżej od kwietnia 2025 Wzrost złota : Cena kruszcu wzrosła o 1,5% do około 3434 USD za uncję, zbliżając się do rekordów

: Cena kruszcu wzrosła o 1,5% do około 3434 USD za uncję, zbliżając się do rekordów Globalny risk-off : Inwestorzy uciekają w bezpieczne aktywa - dolar i frank szwajcarski umacniają się

: Inwestorzy uciekają w bezpieczne aktywa - dolar i frank szwajcarski umacniają się Spadki na giełdach : WIG20 stracił 1,56% na otwarciu sesji, szersze rynki też w czerwieni

: WIG20 stracił 1,56% na otwarciu sesji, szersze rynki też w czerwieni Długoterminowe ryzyko: Ekonomiści ostrzegają przed przedłużającą się awersją do ryzyka w przypadku eskalacji konfliktu

