Izrael zaatakował Liban. Co się dzieje z kursem polskiego złotego?

Kursy walut [1.10.2024]

Co się dzieje z kursami walut pierwszego dnia października 2024 roku? Okazuje się, że polski złoty traci. O poranku dolar zyskał w tempie 0,03 proc. i kosztuje ok. 3,85 zł. Podobnie rośnie kurs euro (+0,02 proc.). Za tę europejską walutę należy zapłacić 4,28 zł. Frank szwajcarski przy stracie -0,08 proc. kosztuje we wtorkowy poranek 4,54 zł. Natomiast funt szterling rośnie (+0,02 proc.) i trzeba zapłacić za niego 5,14 zł. Kurs EUR/USD wynosi 1,114 dolara (bez zmian).

Od tego zależą notowania walut

Co wpływa na kursy walut? Czynników jest wiele, ale kluczowe tutaj są ceny na rynkach ropy, sytuacja geopolityczna i światowa gospodarka. W dobie bardzo dużej niestabilności zarówno geopolitycznej (wojna na Ukrainie), jak i ekonomicznej (wciąż wysoka inflacja, kryzys energetyczny) może coraz częściej dochodzić do wahań na rynkach walutowych.

Co zrobić, by nie przepłacać przy zakupie obcych walut? Kluczem jest bardzo systematyczna obserwacja rynku w momencie planowania zakupu i nie zostawianie tego na ostatnią chwilę. Oczywiście przy wymianie niewielkich kwot aż tak dużej straty nie ma, ale w przypadku większych już sytuacja staje się poważna i wybór właściwego momentu na kupno waluty obcej staje się kluczowy.

