Państwowa Inspekcja Sanitarna wykryła możliwą obecność toksyny botulinowej w jednej partii Pesto alla Genovese marki Łowicz (nr L 605192FE I, data ważności 08.2027).

Spożycie skażonego pesto może prowadzić do botulizmu – ciężkiej choroby neurologicznej objawiającej się m.in. zaburzeniami mowy, widzenia i połykania, która w braku leczenia jest śmiertelna.

Producent wycofuje podejrzaną partię produktu z rynku; absolutnie nie należy spożywać pesto o podanym numerze partii.

W przypadku spożycia i wystąpienia objawów (np. suchość w ustach, problemy z widzeniem lub mową) natychmiast skontaktuj się z lekarzem, ponieważ szybka interwencja jest kluczowa dla życia.

Pilne ostrzeżenie GIS. Która partia pesto jest potencjalnie niebezpieczna?

Państwowa Inspekcja Sanitarna poinformowała o potencjalnym zagrożeniu w popularnym produkcie spożywczym. Chodzi o „Pesto alla Genovese. Zielony sos bazyliowy Pesto z orzechami arachidowymi i włoskimi serami” marki Łowicz w słoiku o gramaturze 180 g. Podejrzenia dotyczą wyłącznie jednej, konkretnej partii.

Szczegóły wycofywanego produktu:

Numer partii: L 605192FE I

Termin przydatności do spożycia: 08.2027

Wyprodukowano dla: MW FOOD Sp. z o.o., ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice

Możliwość zanieczyszczenia wykryto w trakcie badań laboratoryjnych zleconych przez Sanepid w ramach dochodzenia epidemiologicznego. Państwowa Inspekcja Sanitarna ostrzega przed spożyciem Pesto alla Genovese marki Łowicz z partii L 605192FE I z powodu możliwej obecności toksyny botulinowej, stwierdzonej na podstawie obecności genu ntnh. Producent, firma MW FOOD, natychmiast rozpoczął procedurę wycofywania produktu z rynku. Zablokowano sprzedaż towaru z magazynów i poinformowano odbiorców o konieczności wstrzymania dystrybucji wskazanej partii. Dodatkowe próbki zostały przekazane do badań w akredytowanym laboratorium. Organy Sanepidu monitorują cały proces.

Zatrucie czy rotawirusy

Jakie są objawy zatrucia jadem kiełbasianym?

Spożycie produktu z toksyną botulinową grozi rozwojem botulizmu, potocznie znanego jako zatrucie jadem kiełbasianym. Objawy pojawiają się zazwyczaj w ciągu 12-72 godzin od zjedzenia skażonej żywności, choć okres ten może wahać się od 2 godzin do nawet 8 dni. Choroba ma gwałtowny przebieg i wymaga natychmiastowej interwencji medycznej.

Do pierwszych i najbardziej charakterystycznych symptomów należą:

zaburzenia widzenia (podwójne widzenie, opadanie powiek),

trudności w mówieniu (niewyraźna mowa),

problemy z połykaniem,

symetryczne, postępujące od góry do dołu porażenie wiotkie mięśni.

Pierwsze objawy zatrucia jadem kiełbasianym mogą pojawić się już po kilku godzinach i obejmują zaburzenia widzenia, problemy z mową i połykaniem oraz postępujące porażenie mięśni. Dodatkowo mogą wystąpić suchość w ustach, bóle i zawroty głowy, a także dolegliwości ze strony układu pokarmowego, takie jak nudności, wymioty czy bóle brzucha. W najcięższych przypadkach dochodzi do porażenia mięśni oddechowych, co prowadzi bezpośrednio do śmierci.

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