Jad kiełbasiany w popularnym produkcie! Pilne ostrzeżenie GIS-u

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2026-08-29 11:50

Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie publiczne. W jednej partii popularnego pesto Łowicz wykryto możliwą obecność groźnej toksyny botulinowej. Produkt jest natychmiast wycofywany ze sklepów. Spożycie go może prowadzić do śmiertelnie niebezpiecznej choroby.

Słoik z zielonym pesto i łyżeczka nabierająca sos. O wycofaniu pesto Łowicz przeczytasz na SE Superbiz.
Autor: Canva.com Zdjęcie poglądowe
  • Państwowa Inspekcja Sanitarna wykryła możliwą obecność toksyny botulinowej w jednej partii Pesto alla Genovese marki Łowicz (nr L 605192FE I, data ważności 08.2027).
  • Spożycie skażonego pesto może prowadzić do botulizmu – ciężkiej choroby neurologicznej objawiającej się m.in. zaburzeniami mowy, widzenia i połykania, która w braku leczenia jest śmiertelna.
  • Producent wycofuje podejrzaną partię produktu z rynku; absolutnie nie należy spożywać pesto o podanym numerze partii.
  • W przypadku spożycia i wystąpienia objawów (np. suchość w ustach, problemy z widzeniem lub mową) natychmiast skontaktuj się z lekarzem, ponieważ szybka interwencja jest kluczowa dla życia.

Pilne ostrzeżenie GIS. Która partia pesto jest potencjalnie niebezpieczna?

Państwowa Inspekcja Sanitarna poinformowała o potencjalnym zagrożeniu w popularnym produkcie spożywczym. Chodzi o „Pesto alla Genovese. Zielony sos bazyliowy Pesto z orzechami arachidowymi i włoskimi serami” marki Łowicz w słoiku o gramaturze 180 g. Podejrzenia dotyczą wyłącznie jednej, konkretnej partii.

Szczegóły wycofywanego produktu:

  • Numer partii: L 605192FE I
  • Termin przydatności do spożycia: 08.2027
  • Wyprodukowano dla: MW FOOD Sp. z o.o., ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice

Możliwość zanieczyszczenia wykryto w trakcie badań laboratoryjnych zleconych przez Sanepid w ramach dochodzenia epidemiologicznego. Państwowa Inspekcja Sanitarna ostrzega przed spożyciem Pesto alla Genovese marki Łowicz z partii L 605192FE I z powodu możliwej obecności toksyny botulinowej, stwierdzonej na podstawie obecności genu ntnh. Producent, firma MW FOOD, natychmiast rozpoczął procedurę wycofywania produktu z rynku. Zablokowano sprzedaż towaru z magazynów i poinformowano odbiorców o konieczności wstrzymania dystrybucji wskazanej partii. Dodatkowe próbki zostały przekazane do badań w akredytowanym laboratorium. Organy Sanepidu monitorują cały proces.

Zatrucie czy rotawirusy

Jakie są objawy zatrucia jadem kiełbasianym?

Spożycie produktu z toksyną botulinową grozi rozwojem botulizmu, potocznie znanego jako zatrucie jadem kiełbasianym. Objawy pojawiają się zazwyczaj w ciągu 12-72 godzin od zjedzenia skażonej żywności, choć okres ten może wahać się od 2 godzin do nawet 8 dni. Choroba ma gwałtowny przebieg i wymaga natychmiastowej interwencji medycznej.

Do pierwszych i najbardziej charakterystycznych symptomów należą:

  • zaburzenia widzenia (podwójne widzenie, opadanie powiek),
  • trudności w mówieniu (niewyraźna mowa),
  • problemy z połykaniem,
  • symetryczne, postępujące od góry do dołu porażenie wiotkie mięśni.

Pierwsze objawy zatrucia jadem kiełbasianym mogą pojawić się już po kilku godzinach i obejmują zaburzenia widzenia, problemy z mową i połykaniem oraz postępujące porażenie mięśni. Dodatkowo mogą wystąpić suchość w ustach, bóle i zawroty głowy, a także dolegliwości ze strony układu pokarmowego, takie jak nudności, wymioty czy bóle brzucha. W najcięższych przypadkach dochodzi do porażenia mięśni oddechowych, co prowadzi bezpośrednio do śmierci.

Waloryzacja 4,36 proc.
Galeria zdjęć 25
"Nie mają chleba, niech jedzą ciastka"! Szalony QUIZ kulinarny. Co czym zastąpić w kuchni?
Pytanie 1 z 8
Na początek coś, o czym niedawno mówiła cała Polska. Co może "udawać" łososia?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

GIS