Jaja droższe niż mięso! Ceny wystrzeliły i nie chcą spadać

Beata Lekszycka
PAP
Marta Kowalska
2025-09-04 7:26

Ceny jaj w Polsce osiągnęły historycznie wysoki poziom i – jak wskazują analitycy – pozostaną na tym pułapie co najmniej do Świąt Bożego Narodzenia. Główna przyczyna to trudności w odbudowie stad kur po epidemii chorób drobiu, które znacząco ograniczyły podaż na rynku.

Klientka trzyma w rękach przezroczyste opakowanie z dziesięcioma jajkami. Zdjęcie ilustruje wzrost cen jaj w Polsce, o czym więcej dowiesz się na portalu Super Biznes. Sytuacja ta związana jest z epidemiami chorób drobiu i wysokim eksportem. Ceny jaj w sklepach osiągnęły rekordowy poziom.

i

  • Jaja klatkowe M podrożały o 52% (do 62,48 zł/100 szt.) w ciągu roku, a inne kategorie również znacząco zdrożały.
  • Główną przyczyną podwyżek są choroby drobiu (np. grypa ptaków), które doprowadziły do wybicia milionów kur niosek.
  • Mimo polskiej nadwyżki produkcji jaj, ceny nie spadają, ze względu na opłacalny eksport do krajów UE z brakami.
  • Ceny jaj nadal będą rosły, choć umiarkowanie.

Ceny jaj 2025 – skala podwyżek

Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, na koniec sierpnia jaja klatkowe klasy M w zakładach pakowania kosztowały średnio 62,48 zł za 100 sztuk, wobec 41,10 zł rok wcześniej. To wzrost o 52 procent.

Podobne tendencje dotyczą innych kategorii:

* jaja ściółkowe (M) podrożały o ponad 41 proc.,

* jaja z wolnego wybiegu (M) – o 26 proc.,

* jaja ekologiczne – o 11 proc.

Choroby drobiu a odbudowa produkcji

Jak wyjaśnia szefowa Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz (KIPDiP), Katarzyna Gawrońska: "Tegoroczna sytuacja jest skomplikowana. Choroby drobiu z jednej strony zdziesiątkowały stada niosek, a z drugiej nie pozwoliły na szybkie zastępowanie likwidowanych stad nowymi. Niemniej, obecny poziom cen jest bardzo wysoki, co będzie ograniczało dynamikę wzrostu. W efekcie ceny jaj pójdą w górę, ale w umiarkowanym zakresie".

W sezonie jesienno-zimowym 2024/2025 w wyniku grypy ptaków w Polsce wybito blisko 15 mln kur niosek. Próby odbudowy stad, rozpoczęte w maju i czerwcu, zostały zahamowane przez pojawienie się wirusa rzekomego pomoru drobiu (ND) w województwie mazowieckim. Straty od czerwca sięgnęły już 0,7 mln kur.

Wpływ na eksport i rynek unijny

Polska wyróżnia się na tle innych krajów UE dużą nadwyżką produkcji – 30–35 proc. ponad krajowe zapotrzebowanie. Polska zajmuje piąte miejsce w Unii Europejskiej pod względem produkcji jaj. Większymi producentami są jedynie Francja, Niemcy, Włochy i Hiszpania. Według danych GUS, krajowa produkcja sięga prawie 12,5 mld jaj rocznie.Eksperci podkreślają, że choć ceny nadal będą rosły, ich dynamika zostanie ograniczona. To jednak oznacza, że polscy konsumenci muszą przygotować się na świąteczne zakupy z droższymi jajami.

