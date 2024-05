Jak będą czynne sklepy w Boże Ciało [30.05.2024]?

Płacą nad Bałtykiem 10 tys. zł na rękę. Nie ma chętnych do pracy

Prawie 130 tys. zł w jednym przelewie od ZUS! Każdy ma do niego prawo

Jak czynne będą sklepy w Boże Ciało [30.05.2023]?

Boże Ciało 2024 jest jednym ze świąt ustawowo wolnych od pracy, gdzie obowiązuje zakaz handlu. Oznacza to, że 30.05.2024 pracownicy oraz uczniowie mają wolne. Tego dnia galerie handlowe będą zamknięte, podobnie jak supermarkety czy dyskonty. Nie zrobimy zakupów w takich sklepach jak Kaufland, Biedronka, Lidl, Auchan, Dino czy Carrefour. Możliwość zrobienia zakupów w tych punktach będzie możliwa dopiero w piątek 31 maja. Warto przypomnieć, że do soboty, 1 czerwca, ponad 2800 sklepów Biedronki będzie otwartych do godziny 23.30.

Które sklepy są otwarte w Boże Ciało [30.05.2024]?

Tak jak w każde święta mogą być otwarte te sklepy, w których za ladą stanie sam właściciel lub osoba pracująca na podstawie umowy cywilno-prawnej. W Boże Ciało, 30 maja otwarte będą takie sklepy jak: osiedlowe sklepiki prywatne, Żabki czy małe formaty Carrefour, ale może zdarzyć się tak, że sklep w danej lokalizacji będzie zamknięty. Zależy to od decyzji właściciela. Od niego również zależą godziny otwarcia. Zakupy możemy zrobić też na stacjach benzynowych, mogą być też czynne lokale gastronomiczne, cukiernie, kawiarnie, restauracje, kwiaciarnie, saloniki prasowe.

Godziny otwarcia sklepów Żabka [30 maja 2024]

Większość sklepów Żabka pracuje w dni objęte zakazem handlu, korzystając z wyłączenia dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż osobiście i na własny rachunek. Godziny otwarcia sklepów Żabka w Boże Ciało mogą być różne. Zazwyczaj sklepy otwarte są w święta przez 8 lub 12 godzin. Często spotykanymi godzinami 10-18 i 11 - 20, ale w niektórych sklepach klienci mogą być obsługiwani w innych godzinach. Warto też pamiętać, że 30 maja część właścicieli Żabki może w ogóle nie otworzyć sklepów.

QUIZ Gospodynie domowe w PRL. Czy w Polsce Ludowej dałabyś radę zrobić coś z niczego? Pytanie 1 z 14 Żyjesz w PRL-u. W sklepie zabrakło majonezu, a jutro wesele. Co robisz? idę do innego sklepu ubijam majonez wykorzystując do tego pralkę Franię zamawiam majonez w internecie Dalej