Wojna cenowa między Lidlem i Biedronką zaczęła się już na początku roku. Każda z sieci od kilku miesięcy twierdzi, że jest tańsza od konkurencji i zapewnia, że utrzymuje niskie ceny. W kwietniu Lidl i Biedronka zadecydowały, że mimo przywrócenia od 1 kwietnia 5 proc. stawki VAT na żywność, ceny w sklepach pozostaną bez zmian. Sprawdzamy, jak kształtują się ceny pod koniec połowie maja.

Stworzyliśmy koszyk zakupów i porównaliśmy ceny w sklepach zlokalizowanych blisko siebie w Warszawie. W koszyku Super Biznesu znalazły się 23 produkty spożywcze takie jak mięso, wędliny, masło, mleko, warzywa czy owoce. Wybraliśmy te same produkty, o takiej samej wadze, bez promocji, które uwzględniają zakup więcej niż 1 sztuki, bez aplikacji i kart lojalnościowych. Porównujemy produkty tego samego rodzaju z uwzględnieniem kraju pochodzenia (albo polskie albo zagraniczne).

Ceny produktów w Biedronce i Lidlu

Produkt Cena w Biedronce (zł) Cena w Lidlu (zł) Pierś z kurczaka, 1 kg 24,90 20,99 Schab wieprzowy b/k, 1 kg 12,99 11,59 Masło ekstra Mlekovita, 200 g 7,86 7,86 Parówki Berlinki Classic, 250 g 6,59 (300 g) 3,50 Olej rzepakowy Kujawski, 1 l 9,49 9,49 Ziemniaki wczesne, 1 kg 2,99 4,99 Banany, 1 kg 6,95 6,99 Jabłka polskie jonagold, 1 kg 3,95 4,19 Chleb zwykły, 600 g 2,49 2,49 Jaja ściółkowe 10 szt. M 8,47 8,99 Twaróg półtłusty Piątnica, 250 g 5,69 5,69 Kajzerka, 1 szt. 0,35 0,35 Marchew polska, 1 kg 4,49 6,99 Pomidory, 1 kg 4,99 7,99 Kiełbasa śląska, marka własna 12,45 13,64 Herbata Lipton, 92 torebki 19,99 19,99 Mleko Łaciate, 3,2 proc. 4,19 3,99 Cukier (Polski Cukier), 1 kg 4,49 3,99 Czekolada mleczna Milka, 100 g 5,99 4,89 Szynka eksportowa Krakus, 120 g 7,29 5,89 Majonez dekoracyjny Winiary, 400 ml 10,98 (500 ml) 8,78 Ketchup Pudliszki, 480 ml 7,49 7,49 Ser żółty plastry Mlekovita, 300 g 12,59 12,59

Lidl czy Biedronka. Gdzie zrobimy tańsze zakupy?

Koszyk Super Biznesu w Lidlu to koszt 183,35 zł, to o 1,25 zł więcej jak tydzień temu. Za koszyk zakupów w Biedronce zapłaciliśmy 187,66 zł, to więcej o 8,25 zł. W porównaniu z zakupami w ubiegłym tygodniu, w obu dyskontach jest teraz drożej. Tańsze zakupy zrobimy w Lidlu, różnica jednak jest niewielka – 4,31 zł. Dla porównania - poprzednio tańsza była Biedronka. Dużo produktów w obu dyskontach ma taką samą cenę lub różnica jest minimalna. W Biedronce niższą cenę mają ziemniaki wczesne, jabłka jonagold, jaja, marchew czy kiełbasa śląska marki własnej. W Lidlu mniej zapłacimy za pierś z kurczaka, schab wieprzowy, mleko, cukier, czekolada Milka czy szynka Krakus.

