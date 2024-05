Koszyk Super Biznesu

Sprawdzamy ceny w Biedronce i w Lidlu [22.05.2024]. Gdzie jest taniej?

Jak co tydzień sprawdzamy ceny w Lidlu i w Biedronce. W kwietniu obie popularne sieci, mimo powrotu 5 proc. stawki VAT na żywność, zapewniały, że nie podnoszą swoich cen w sklepach. A jakie ceny są w drugiej połowie maja? Do koszyka Super Biznesu trafiły podstawowe produkty spożywcze, takie same w Biedronce i w Lidlu. Który dyskont okazał się tańszy?