Przymocowane nakrętki już na stałe! Nowe przepisy od 1 lipca 2024 roku

Zbiórki nakrętek to przeżytek

Zwolennicy nowego rozwiązania argumentują, że im mniejszy odpad, tym trudniej go później wysortować.

Cytowany przez prawo.pl, Piotr Szewczyk, zastępca dyrektora Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orli Staw i prezes Rady RIPOK, wyjaśnia, że "teraz trzeba uczyć społeczeństwo, żeby do kosza trafiało opakowanie razem z nakrętką. Nie oddzielajmy z butelek obrączek, nakrętek, naklejek, i innych drobnych elementów. Są na to przemysłowe sposoby. I dzięki nim więcej odpadów trafia do recyklingu" - stwierdza Szewczyk.

Jak czytamy w prawo.pl, dla ochrony środowiska lepsze jest przytwierdzanie nakrętek do butelek czy kartonów, niż ich odrębna zbiórka. Były one pożyteczne kilkanaście lat temu, gdy Polacy wyrzucali zakręcone opakowania, w ten sposób śmieciarki woziły puste powietrze.

Warto przy tym przypomnieć, że to nie jedyna zmiana. Od 2025 roku mogą w Polsce funkcjonować kaucje za plastikowe opakowania. wprowadzony zostanie system kaucyjny na jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych do 3 litrów, szklane butelki wielorazowego użytku do 1,5 litra oraz metalowe puszki o pojemności do 1 litra.

Czy Was też denerwują nowe nakrętki❓Takimi absurdami zajmuje się Unia Europejska, a dostosowanie się do kuriozalnych wymogów kosztuje miliony. pic.twitter.com/DcEmZVSuT9— Sebastian Kaleta (@sjkaleta) May 25, 2024

