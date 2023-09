O co chodzi z nowymi nakrętkami do napojów? Polacy narzekają, że są niewygodne

Wielka zmiana we wszystkich bankach! Może to dotyczyć każdego Polaka

Dobre dla środowiska, ale niepraktyczne?

Eksperci wyjaśniają, że osobny recykling tak małych elementów jest niezwykle trudny i nieopłacalny. Sytuacja zupełnie inaczej wygląda gdy do sortowni trafi butelka, czy też karton wraz z nakrętką.

Piotr Szewczyk, zastępca dyrektora Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orli Staw w wypowiedzi dla Prawo.pl, apeluje, aby nie oddzielać z butelek obrączek, nakrętek, naklejek, i innych drobnych elementów. Są na to przemysłowe sposoby. I dzięki nim więcej odpadów trafia do recyklingu. Im mniejszy odpad, tym trudniej go później wysortować - tłumaczy.

Tymczasem w kontrze do tej opinii pojawiają się uwagi "o utrudnionym piciu i nalewaniu z takich butelek oraz niemalże o “oszpecaniu” ich nieatrakcyjną zakrętką". Taka zmiana w praktyce może zakończyć działalność zbiórek plastikowych nakrętek, które służyły wsparciu poszczególnych akcji charytatywnych. Jednak Szewczyk z Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych uważa, że dziś zbieranie nakrętek to "trochę ekościema i wprowadzanie chaosu informacyjnego", ponieważ "zyskujemy niewielką ilość zebranych nakrętek, ale tracimy pozostałą część", która w procesie trafia do sortowni do frakcji drobnej, "skąd nikt jej nie odzyska".

Akcje te więc są czasochłonne i "przy dzisiejszych możliwościach nie są zbyt efektywne".

Warto przy tym przypomnieć, że to nie jedyna zmiana. Od 2025 roku mogą w Polsce funkcjonować kaucje za plastikowe opakowania. wprowadzony zostanie system kaucyjny na jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych do 3 litrów, szklane butelki wielorazowego użytku do 1,5 litra oraz metalowe puszki o pojemności do 1 litra.

