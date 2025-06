Legalne zatrudnienie to podstawa

Decydując się na wyjazd do pracy za granicę, warto skorzystać z pomocy sprawdzonej agencji. Przed podpisaniem umowy należy dokładnie zapoznać się z jej warunkami. Umowa powinna być zgodna z prawem polskim i unijnym oraz podpisana przed wyjazdem. Legalność zatrudnienia potwierdza zgłoszenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i właściwego Urzędu Skarbowego.

„Wybierając się do pracy, należy zawsze sprawdzić, czy firma pośrednicząca pracę robi to na legalnych warunkach. Jeśli już na samym początku widzimy, że firma nie gwarantuje ubezpieczenia, kontakt z nią jest ograniczony, a konsultant nie odpowiada na zapytania, jest to sygnał, aby zapoznać się z ofertą innej firmy. Jeśli chcemy być pewni, że firma jest wiarygodna, można potwierdzić jej autentyczność np. w Stowarzyszeniu Agencji Zatrudnienia czy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej” – mówi Agnieszka Frydrykiewicz, Z-ca Dyrektora Działu Prawnego w Promedica24.

Co w umowie?

Kluczowym elementem jest legalna umowa, dostępna w języku polskim. Należy sprawdzić, czy umowa zawiera informacje o ubezpieczeniu, legalności zatrudnienia, zakresie obowiązków oraz wysokości wynagrodzenia. Ważne jest również, aby firma oferowała całodobową pomoc konsultanta oraz określała liczbę godzin pracy.

Praca opiekuna osoby starszej – dlaczego warto?

Praca jako opiekun osoby starszej to atrakcyjna opcja na wakacje. W okresie czerwiec-wrzesień wielu opiekunów wraca do Polski, a agencje poszukują zastępstwa. Oferty obejmują zarówno krótkie wyjazdy (2-3 tygodnie), jak i dłuższe (2-3 miesiące). Praca ta pozwala podszkolić język obcy, poznać inną kulturę i rozwinąć umiejętności interpersonalne. Największym atutem jest możliwość zarobku – od 1500 euro do 1800 euro miesięcznie na rękę, a niektóre firmy oferują dodatkowe bonusy wakacyjne. Praca ta jest dostępna nawet dla osób z niewielkim doświadczeniem, ponieważ wiele firm organizuje kursy i szkolenia przygotowujące do zawodu. Co ciekawe, aż co czwarta Polka w wieku 25-44 lat jest zainteresowana pracą jako opiekunka osoby starszej.

Dla kogo praca wakacyjna w opiece?

Praca w opiece to idealne rozwiązanie dla osób, które nie pracują w wakacje, np. nauczyciele, pedagodzy, przedszkolanki. To także świetna opcja dla studentów, młodych osób bez stałego zatrudnienia oraz osób szukających pracy sezonowej. Z badania Promedica24 wynika, że aż 63% kobiet w wieku 18-24 lat oraz 48% w przedziale 55-65 lat jest zainteresowanych podjęciem takiej pracy za granicą.

„Praca sezonowa jako opiekun osoby starszej to idealne rozwiązanie dla osób, które nie mogą wyjechać na dłuższy kontrakt. Bardzo często słyszymy od naszych opiekunek, że nie tylko korzyści materialne przemawiają za podjęciem pracy takiej pracy. Satysfakcję daje im świadomość, że są samodzielne i są w stanie poradzić sobie w obcym kraju. Wiele z nich za cenne uważa również budowanie relacji z podopiecznym” – mówi Dariusz Siedlecki, Dyrektor ds. Rekrutacji z Promedica24.

Mariusz Filipek, zastępca rzecznika MŚP - EKG 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.