Jak w niedzielę [18.08.2024] są czynne sklepy?

Niedziela handlowa [18.08.2024]

Czy teraz jest niedziela handlowa? Takie pytanie wciąż zadaje sobie wielu konsumentów, choć przepisy dotyczące zakazu handlu w niedzielę są z nami już od kilku lat. Jednak to, że zakaz sprzedaży w niedzielę w sklepach wielkopowierzchniowych, dyskontach, marketach wprowadzany był stopniowo, to wprowadziło spore zamieszanie i teraz wiele osób po prostu nie wie, na jakich zasadach wskazywane są niedziele handlowe. Każdego roku rządzący wyznaczają określoną ilość niedziel handlowych i wskazują konkretne daty, kiedy to handel wielkopowierzchniowy może się odbywać. Jak to będzie w ten weekend? Niedziela przypadająca na 18 sierpnia 2024 roku według kalendarza niedziel handlowych pozostaje niedzielą niehandlową. Zatem w niedzielę [18.08.2024] nie zrobimy zakupów w takich sklepach jak Lidl, Biedronka, Carrefour, ale i w galeriach handlowych itp. W taką niedzielę czynne mogą być m.in. małe sklepy typu Żabka i inne prywatne małe sklepiki, restauracje, punkty gastronomiczne, kwiaciarnie, sklepy na stacjach benzynowych.

Niedziele handlowe 2024

Zatem, ile jeszcze niedziel handlowych przed nami w 2024 roku? W 2024 roku ustalono siedem niedziel handlowych. Cztery niedziele handlowe z tej puli już są za nami. Przed nami zatem raptem jeszcze tylko trzy niedziele handlowe w 2024 roku. Kiedy one przypadają? Oto kalendarz niedziel handlowych 2024 roku, które jeszcze są przed nami:

25 sierpnia,15 grudnia,22 grudnia. Niestety, na niedzielę handlową jeszcze chwilkę trzeba poczekać. Ale to dobra wiadomość dla osób, które szkolne zakupy zostawiają na ostatni moment i jak najdłużej chcą się cieszyć wakacjami. Tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego będzie można zrobić zakupy w niedzielę. Na kolejną niedzielę handlową trzeba będzie bardzo długo czekać. Rządzący przewidzieli następne niedziele handlowe dopiero na koniec roku. I co ciekawe, będą to dwie niedziele pod rząd: 15 grudnia oraz 22 grudnia. Zatem przedświąteczne zakupy z powodzeniem będzie można robić aż w dwa pełne grudniowe weekendy.