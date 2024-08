Za codzienne zakupy płacimy coraz więcej. Inflacja przybiera na sile

Drożyzna znów szaleje w Polsce

Polacy coraz więcej muszą płacić na codziennych zakupach. Sytuacja staje się się alarmująca. Czyżby znów groziła nam ogromna inflacja w Polsce? Zarobki w Polsce już mają się nijak do rosnących z dnia na dzień cen w sklepach. Niepokojące dane zauważają badacze. Okazuje się, że w lipcu 2024 roku ceny były już średnio aż o 3,9 proc. wyższe niż przed rokiem – wynika z najnowszej edycji indeksu cen autorstwa UCE Research i Uniwersytetów WSB Merito, na który powołuje się wtorkowa "Rzeczpospolita". Dziennik podkreśla, że z badania wynika, iż najbardziej zdrożały napoje bezalkoholowe, bo aż o 15,6 proc.. "Na drugim miejscu były dodatki spożywcze, czyli keczupy, musztardy itp., których ceny wzrosły o 11,2 proc. Niechlubne podium zamykają słodycze z cenami wyższymi o 9,3 proc." - podano. I niestety, nie ma dobrych wieści. Z danych i prognoz wynika, że sytuacja będzie coraz gorsza. Dramat czeka nas w 2025 roku. "Jeszcze w 2025 r. będziemy obserwować tendencje wzrostowe i w konsekwencji inflacja może być wyższa niż w 2024 r." – prognozuje prof. Sławomir Jankiewicz z WSB Merito.

Ceny w sklepach w górę

No właśnie, w górę pójdą nie tylko ceny w sklepach. W 2025 roku spodziewamy się także gigantycznych podwyżek cen energii. Jeśli faktycznie ceny energii wystrzelą w górę i rząd nie stworzy żadnych systemów ochronnych, to sytuacja będzie dramatyczna. Wraz z podwyżką cen energii zwykle idą w górę ceny w sklepach i wszystkich punktach usługowych. Dramatycznej sytuacji nie uratuje nawet błyskawiczne tempo wzrostu płac, na które niestety i tak się nie zanosi. A przypomnijmy, jakie teraz zarobki mają Polacy. Ostatnio Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane dotyczące średniego wynagrodzenia. Wynosi ono obecnie 8147,48 zł. Oczywiście to nie jest mediana, która to jest o wiele niższa. A najniższe wynagrodzenie to obecnie 4300 zł. Kwota ta obowiązuje od 1 lipca 2024 do 31 grudnia 2024 roku. Jeśli inflacja wystrzeli, rządzący będą musieli rozważyć podniesienie pensji minimalnej, by pracownicy z takim wynagrodzeniem po prostu mogli przeżyć.