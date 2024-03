Nowa kwota wolna od podatku Belki to 5250 zł! Kto skorzysta z ulgi?

Jesteś emerytem lub rencistą i chcesz wspierać ważne dla Ciebie cele społeczne? Możesz to zrobić w prosty sposób, przekazując 1,5% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP). Wystarczy wypełnić krótki formularz PIT-OP. Jeśli emeryt składa zeznanie PIT-37 lub PIT-36, w odpowiedniej rubryce wpisuje numer KRS wybranej organizacji.

Co to jest PIT-OP?

PIT-OP to oświadczenie, w którym:

Podajesz swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres, PESEL).

Wpisujesz numer KRS wybranej OPP.

Możesz (ale nie musisz): Wskazać cel szczegółowy, na przykład imię i nazwisko chorego dziecka, które chcesz wspomóc.

Określić konkretny program, na który chcesz przekazać środki (jeśli OPP prowadzi wiele programów).

Jak złożyć PIT-OP?

Wybierz OPP, której chcesz przekazać 1,5% podatku. Możesz skorzystać z wyszukiwarki OPP na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Wypełnij formularz PIT-OP. W formularzu podasz swoje dane osobowe, numer KRS wybranej OPP oraz dane urzędu skarbowego.

Gdzie złożyć PIT-OP?

Złóż formularz PIT-OP:

Osobiście w urzędzie skarbowym,

Pocztą na adres urzędu skarbowego,

Elektronicznie za pomocą e-Deklaracji.

Jaki jest termin złożenia PIT-OP?

Masz czas do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym na złożenie oświadczenia PIT-OP, w którym przekazujesz 1,5% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP).

W tym roku, rozliczenie PIT za rok 2023 będzie możliwe do wtorku 30 kwietnia 2024 roku. Oznacza to, że do tej daty należy również złożyć formularz PIT-OP, aby przekazać 1,5% podatku wybranej OPP.

Co warto wiedzieć o PIT-OP

Nie musisz składać zeznania podatkowego PIT, aby przekazać 1,5% podatku.

Przekazanie 1,5% podatku nie ma wpływu na wysokość emerytury.

Zachęcamy do przekazywania 1,5% podatku na OPP! To prosty sposób na wsparcie ważnych dla Ciebie celów społecznych.

Przydatna strona internetowa

Przekaż 1,5% podatku – usługa dla emerytów i rencistów: https://www.gov.pl/web/gov/przekaz-1-podatku-jako-emeryt-lub-rencista

