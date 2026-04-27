Specjalne godziny otwarcia Biedronki przed majówką 2026

Aby ułatwić klientom przedświąteczne zaopatrzenie, sieć tradycyjnie przygotowała duże udogodnienie. Ponad 3000 sklepów wydłuża czas pracy w dniach bezpośrednio poprzedzających rozpoczęcie długiego weekendu. Harmonogram pracy wybranych placówek Biedronki przed majówką prezentuje się następująco:

29 kwietnia 2026 (środa): otwarte do godziny 23:30 lub dłużej

otwarte do godziny 23:30 lub dłużej 30 kwietnia 2026 (czwartek): otwarte do godziny 23:30 lub dłużej

Warto pamiętać, że dostępność placówek może się różnić w zależności od konkretnej lokalizacji. Godziny otwarcia poszczególnych sklepów zawsze trzeba sprawdzić w komunikacie umieszczonym na drzwiach sklepu, w oficjalnej Aplikacji Biedronka lub za pomocą wyszukiwarki na stronie www.biedronka.pl.

Zakupy w długi weekend – czy Biedronka jest otwarta 1 maja i 3 maja?

Planując jadłospis na wolne dni, wiele osób w ostatniej chwili szuka informacji o tym, gdzie kupić brakujące produkty. Wielu z nas pyta na przykład o to, czy Biedronka jest otwarta 1 maja (Święto Pracy). Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu w niedziele i święta, jest to dzień ustawowo wolny, więc wszystkie dyskonty i supermarkety pozostają zamknięte.

Podobnie sytuacja wygląda dwa dni później, kiedy wypada Święto Konstytucji. Zastanawiasz się, czy Biedronka jest otwarta 3 maja? Tego dnia obowiązują te same przepisy – zrobienie zakupów w marketach tej sieci również nie będzie możliwe.

Oto podsumowanie dni świątecznych:

1 maja 2026 (piątek - Święto Pracy): sklepy zamknięte

2 maja 2026 (sobota - Dzień Flagi): sklepy otwarte w standardowych godzinach

3 maja 2026 (niedziela - Święto Konstytucji): sklepy zamknięte

Jeśli w trakcie majówki zabraknie Ci podstawowych artykułów, 1 i 3 maja możesz szukać pomocy w małych osiedlowych sklepikach (gdzie za ladą stanie właściciel) lub na stacjach benzynowych.

