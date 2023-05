Jak nabyć działkę rekreacyjną ROD? Ceny, formalności, zasady korzystania

Spis treści

Wszystkie działki rekreacyjne wchodzące w skład Rodzinnych Ogrodów Działkowych należą do Polskiego Związku Działkowców (PZD). Osoby, które decydują się na nabycie praw do działki, zyskują status działkowca i od tego momentu mogą użytkować dzierżawioną działkę.

Kto może zostać działkowcem?

Prawo do użytkowania działki ROD i status działkowca może nabyć każdy, kto ukończył 18 lat i posiada stałe miejsce zamieszkania na terenie Polski. Dzierżawcą działki może być tylko jedna osoba. Wyjątek stanowią małżeństwa, którym przysługuje wspólne prawo do jednej działki. Dzierżawy działki nie można dziedziczyć. Prawo do użytkowania działki wygasa ze śmiercią dzierżawcy. Pierwszeństwo do ubiegania się o dzierżawę przysługuje małżonkowi, trzeba jednak złożyć odpowiednie oświadczenie o wstąpieniu w prawo dzierżawy działkowej. W dalszej kolejności takie prawo przysługuje dzieciom.

Jak nabyć działkę ROD?

Istnieją tylko dwie formy uzyskania prawa użytkowania działki ROD:

umowa dzierżawy działkowej zawarta z zarządem ROD – możliwe tylko wówczas, gdy w ogrodzie jest wolna działka lub tworzony jest nowy ROD,

przeniesienie prawa do działki – w takiej sytuacji dotychczasowy działkowiec przenosi swoje prawo do działki na osobę zainteresowaną nabyciem tego prawa podpisując umowę notarialną.

W tym drugim przypadku umowa przeniesienia praw do działki zawsze powinna mieć formę pisemną i powinna zostać podpisana w obecności notariusza, który potwierdzi tożsamość osób składających podpisy.

Jak i gdzie szukać działek ROD?

Poszukiwania działki ROD warto zacząć od sprawdzenia, czy zarząd ROD nie posiada wolnej działki. Dane kontaktowe oraz godziny urzędowania zarządu znajdziemy na tablicy informacyjnej przy wejściu do ogrodu lub na domu działkowca. Na tej tablicy zamieszczane są również ogłoszenia działkowców, którzy chcą odstąpić prawo do użytkowania działki.

Idealnym kanałem poszukiwania działki ROD jest internet, portale ogłoszeniowe oraz grupy tematyczne w mediach społecznościowych.

Ile kosztuje dzierżawa działki ROD?

Jeśli decydujemy się na dzierżawę działki bezpośrednio od zarządu ROD, to cena nabycia praw będzie na pewno niższa. Jednak takich działek jest bardzo niewiele i zazwyczaj o ich dzierżawę stara się duże grono osób. Opłata za działkę przydzieloną przez zarząd ROD na podstawie umowy dzierżawy to równowartość wpisowego i opłaty inwestycyjnej. Wpisowe jest opłatą jednorazową. Wysokość wpisowego obecnie wynosi 150-300 zł. Wysokość opłaty inwestycyjnej ustalana jest indywidualnie każdego roku przez zarząd ROD.

Każdy działkowiec zobowiązany jest do uiszczenia składki członkowskiej, która obecnie wynosi 18 gr. za 1 m kw.

Jeśli w danym ogrodzie działkowym nie ma aktualnie nieużytkowanej działki, można złożyć podanie oraz deklarację członkowską i zaczekać, aż jakaś działka się zwolni.

Ile kosztuje działka od osoby prywatnej?

Ofert działek od osób prywatnych jest znacznie więcej niż ofert dzierżawy od zarządów ROD. Ale trzeba mieć świadomość, że będzie drożej. Ceny działek od osób prywatnych zależą od wielkości działki, położenia, stanu utrzymania, zabudowań. Od okresu pandemii zainteresowanie działkami ROD bardzo wzrosło. Za odstąpienie prawa do dzierżawy działki o pow. 300 m kw. działkowcy żądają od 18 tys. zł za zaniedbaną działkę, do nawet 150 tys. zł za dobrze utrzymany ogród z ładnym domkiem.

Jeśli zdecydujemy się na przejęcie dzierżawy działki od osoby prywatnej, wystarczy sporządzić i podpisać umowę, w ramach której zostanie przeniesione prawo dzierżawy do działki ROD oraz wpłacić ustaloną przez sprzedawcę kwotę.

Umowa przeniesienia dzierżawy musi być sporządzona na piśmie, najlepiej w obecności notariusza, który poświadcza autentyczność podpisów.

Zasady użytkowania działki ROD

Nabywając działkę w ramach ROD musimy pamiętać o tym, że jest to przestrzeń wspólna, którą współdzielimy z innymi osobami i w związku z tym obowiązują nas zasady, których należy przestrzegać.

Na terenie ROD obowiązuje działkowców regulamin, którego złamanie może skutkować odebraniem prawa dzierżawy. Zatem warto wiedzieć, że co wolno, a czego nie wolno robić na działce.

Rodzinne ogródki działkowe powstały, aby korzystający z nich dzierżawcy mogli aktywnie (mniej lub bardziej) wypoczywać i regenerować siły.

Na działce można uprawiać własne warzywa i owoce, aby je zjeść lub zrobić zapasy na zimę. Można również stworzyć ogród kwiatowy do podziwiania. Można tu pobyć w ciszy i spokoju, spotkać się z rodziną i znajomymi. ROD dla mieszkańców miast to świetne miejsce na odpoczynek i regenerację, nie tylko w weekend.

Dla tych celów działkowiec ma prawo postawić altankę lub domek letniskowy o określonej regulaminem powierzchni i wysokości. Może również postawić szklarnię dla własnych celów uprawowych.

Nie ma natomiast prawa mieszkać na działce, prowadzić działalności gospodarczej lub zarobkowej, palić ognisk, wznosić murowanych grilli oraz wolnostojących toalet, czy też uli dla pszczół.