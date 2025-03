20 tys. zł pensji i mieszkanie! Norwegia szuka Polaków do pracy

Nie zawsze zwrot całości kosztu medycznego. Karta EKUZ działa różnie w różnych krajach

Prawo do leczenia przysługuje na tych samych zasadach, na jakich korzystają z niego obywatele kraju podróży. Jeśli w danym państwie jest np. obowiązek opłacenia części kosztów za wizytę u lekarza, to turyści również zapłacą. NFZ tego nie pokryje. We Francji należy zapłacić 30% honorarium lekarza, w Austrii – koszt wezwania karetki, w Niemczech – 10 euro za dzień pobytu w szpitalu.

Najczęściej rozliczanie leczenia odbywa się między instytucjami (NFZ i jego odpowiednikiem w danym kraju). Możliwy jest też przypadek zapłaty za leczenie pomimo posiadania EKUZ, a następnie złożenie wniosku o refundację po powrocie do Polski.

Karta EKUZ obejmuje podstawowe świadczenia medyczne tzn. nie dotyczy np. operacji, którą można wykonać w późniejszym terminie.

Wyrobienie karty EKUZ nic nie kosztuje, konieczny jest wniosek tradycyjnie lub elektronicznie

Wnioski o wydanie EKUZ rozpatrywane są przez oddziały wojewódzkie oraz przez wybrane delegatury NFZ. Wyrobienie EKUZ jest bezpłatne. Wniosek o EKUZ można złożyć na kilka sposobów. Przykładowo, osobiście w dowolnym oddziale lub delegaturze NFZ lub pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP albo pocztą tradycyjną, na adres dowolnego oddziału lub delegatury NFZ.

W jakich krajach działa karta EKUZ? Uwaga na kilka wyjątków

Karta EKUZ daje korzyści w krajach UE oraz kilku innych krajach: Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Wielka Brytania. Obowiązuje ponadto na terytoriach zamorskich państw europejskich takich jak Gujana Francuska lub Wyspy Kanaryjskie.

Jednocześnie karta nie obowiązuje w kilku miejscach Europy Zachodniej: na Wyspach Normandzkich i wyspie Man oraz w Monaco, San Marino i Watykanie.

