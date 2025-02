Jak obniżyć cenę leków. Jest na to prosty sposób. Kto może skorzystać z ulgi na leki

Ulga podatkowa na leki

Leki w Polsce drożeją z miesiąca na miesiąc. Tymczasem jest sposób na to, by odzyskać chociaż część wydanych na nie pieniędzy. Taką możliwość daje ulga podatkowa na leki, którą obejmuje ulga rehabilitacyjna. To, kto może z niej skorzystać i czego dotyczy, reguluje ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ulgę na leki wykazuje się w druku PIT/O. To formularz, który składa się wraz z PIT-28, PIT-36 lub PIT-37.

Z ulgi na leki nie może skorzystać każdy. Prawo do korzystania z takiej ulgi podatkowej mają tylko osoby niepełnosprawne oraz podatnicy, którzy mają na utrzymaniu osoby z niepełnosprawnościami. Ile można odzyskać? Od podatku można odliczyć różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami na lekarstwa w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo), o których mowa jest w ustawie z dnia 6 września 2001 r. (prawo farmaceutyczne). Jak to wygląda w praktyce? Przykładowo, gdy suma wydatków na lekarstwa u osoby upoważnionej do ulgi, w styczniu 2024 roku wyniosła 180 zł, może ona odliczy od podatku 80 zł. I zasada ta dotyczy każdego kolejnego miesiąca.

Jak udokumentować prawo do ulgi

Podkreślamy, że wydatki na leki dla konkretnej osoby, trzeba w razie kontroli odpowiednio udowodnić. Zatem należy zarchiwizować sobie kopie imiennych recept i faktur wystawianych na osobę uprawnioną do ulgi. Zwykłe paragony mogą być niewystarczające, więc lepiej w aptekach prosić o wystawianie faktur za leki.

