Jak są czynne sklepy przed Wielkanocą? Oto godziny otwarcia

Zakupy przed Wielkanocą. Jak czynne są sklepy?

Wielki Tydzień to czas wzmożonych zakupów. Czas mamy tylko do soboty 30 marca, w święta obowiązuje zakaz handlu. Supermarkety, dyskonty, hipermarkety i centra handlowe będą wtedy zamknięte. Wielki Czwartek i Wielki Piątek nie są, zgodnie z ustawą, dniami wolnymi od pracy i sklepy w te dni będą otwarte. W Wielką Sobotę handel możliwy jest tylko do godziny 14. Podajemy, jak w najbliższych dniach będą czynne placówki największych sieci handlowych.

Biedronka

W dniach 25 – 29.03 ponad 3000 sklepów Biedronka na terenie całego kraju będzie otwartych co najmniej do godziny 23:00, a niektóre nawet dłużej. W Wielką Sobotę, 30 marca, sklepy Biedronka będą otwarte do godziny 13:30. Sieć zachęca do sprawdzania dokładnych godzin otwarcia swoich lokalnych sklepów, gdyż mogą one różnić się w zależności od lokalizacji. Informacje te dostępne są w komunikatach na drzwiach poszczególnych sklepów oraz na stronie internetowej sieci – www.biedronka.pl.

Aldi

W okresie wielkanocnym sklepy sieci Aldi będą działały standardowo - w godzinach 6:00-22:00. W Wielką Sobotę będą otwarte do godz. 13:00.

Lidl

Sklepy będą otwarte w standardowych godzinach 6:00-22:00. W niektórych placówkach będzie to nawet 23:00. W sobotę 30 marca sklepy czynne będą do godziny 13:00.

Carrefour

W dniach 28 marca (czwartek) i 29 marca (piątek), wszystkie hipermarkety Carrefour będą otwarte do godziny 23:00. 30 marca (w sobotę), zarówno hipermarkety jak i supermarkety sieci będą otwarte do godziny 13:00

Netto

W tygodniu sklepy sieci są otwarte w godz. 6:00 -23:00, w Wielką Sobotę do godz.13:00.

Intermarché

Większość sklepów pomiędzy poniedziałkiem a piątkiem otwarta będzie w godzinach 7:00-21:00. Sklepy sieci Intermarché będą otwarte w Wielką Sobotę do godz. 13:30.

Kaufland

Godziny otwarcia sklepów od 6:00 do 22:00, niektóre placówki są czynne do 23:00. W piątek 29.03 sklepy będą otwarte 23:00/24:00. W sobotę 30 marca zamknięcie sklepów nastąpi o godz.13:00

Stokrotka

Sklepy Stokrotka w Wielką Sobotę będą czynne do godziny 13.00. We wszystkie pozostałe dni przedświątecznego okresu będą działały w standardowych godzinach.

Dino

Markety Dino czynne są w godzinach 6:00-22:30. W czwartek 8 marca i w piątek 29 marca sklepy są otwarte do godz. 23:00. W Wielką Sobotę 30 marca, wszystkie placówki sieci są czynne do godz. 13:30.

