Czy powstaną stacje paliw z logo podobnym do znanego już logo sklepów Dino? W ostatnim kwartale ubiegłego roku sieć zarejestrowała znak towarowy Dino Oil. Według klasyfikacji znaków towarowych odnosi się on m.in. do usługi sprzedaży detalicznej w związku z paliwami i usługi tankowania paliwa do pojazdów. Zatem oznacza to, że po prostu sieć czyni kroki zmierzające do uruchomienia stacji paliw. Pod koniec 2023 roku sieć poszukiwała także specjalisty ds. paliw. To wystarczające dowody na to, że w planach jest biznes paliwowy.

Kiedy może powstać pierwsza stacja paliw z logo Dino Oil? Prezes Urzędu Regulacji Energetyki po rozpatrzeniu wniosku Dino Oil udzielił koncesji na obrót paliwami ciekłymi na zasadzie pośrednictwa w sprzedaży przy wykorzystaniu kart paliwowych Orlen na stacji paliw w miejscowości Łobez, w której to zlokalizowany jest magazyn firmy.

Warto podkreślić, że stacje paliw przy sklepach dużych sieci handlowych są nam znane. Paliwa sprzedaje już Intermarche, Carrefour i Auchan. Z danych Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego w 2022 r. przy placówkach handlowych działało 171 stacji benzynowych.

