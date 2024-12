Jak są czynne sklepy w Sylwestra i Nowy Rok 2025? Godziny otwarcia sklepów

Polska w czołówce najbogatszych państw na świecie. "To świetne miejsce do życia"

Jak czynne są sklepy w Sylwestra 2024?

W przeciwieństwie do Wigilii, prawo nie zmusza sklepów do wcześniejszego zamknięcia się w Sylwestra. Większość sklepów wykorzystuje tą możliwość i jest otwartych długo po godzinie 14. W Sylwestra, 31 grudnia, godziny pracy sieci handlowych są skrócone. Część placówek będzie czynna do godziny 18.00, inne do 19.00.

Do której otwarte są sklepy największych sieci handlowych? Lidl, Aldi i Biedronka zamykają się o godz. 19:00.Jeszcze krócej czynne będą sklepy Kauflanda, czynne będą tylko do godz. 18:00.Podobnie będzie w sklepach sieci Carrefour, Netto czy Stokrotka. Najdłużej będą czynne sklepy Dino. Zakupy w tej sieci zrobimy aż do godziny do 20:30. Przypominamy, że dłużej mogą być otwarte sklepy, które działają w ramach franczyzy i są prowadzone bezpośrednio przez właścicieli danego punktu, takie jak Żabka czy Carrefour Express.

Jak są otwarte sklepy w Nowy Rok 2025?

Czy 1 stycznia 2025 roku, czyli w środę, czynne są takie sklepy jak Lidl, Biedronka, Kaufland, Dino? Nowy Rok 2025 jest dniem świątecznym, w którym zgodnie z ustawą obowiązuje zakaz handlu. 1 stycznia 2025 zamknięte będą supermarkety, dyskonty i sklepy w galeriach handlowych. W Nowy Rok otwarte mogą być małe sklepy osiedlowe, w których za ladą stanie sam właściciel lub osoba zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej. 1 stycznia można zrobić też zakupy na stacjach benzynowych, które to w wielu przypadkach czynne są całą dobę lub do późnych godzin nocnych.

Jak czynna jest Żabka w Sylwestra 2024?

Standardowo sklepy Żabka otwarte są od godziny 6 do 23 przez 6 dni tygodnia, od poniedziałku do soboty. W niektórych sklepach Żabka godziny otwarcia 31.12.2024 mogą zostać skrócone. Wszystko zależy od indywidualnej decyzji właściciela sklepu. Franczyzobiorcy Żabki samodzielnie decydują o tym, czy otworzą w danym dniu lokal handlowy, czy tego nie zrobią. Informacje o godzinach otwarcia można uzyskać w poszczególnych placówkach, na stronie www.zabka.pl oraz w aplikacji Żappka. Informacje te powinny zostać też wywieszone na drzwiach danego punktu.

Jak otwarta jest Żabka w Nowy Rok 2025?

1 stycznia to święto, dzień wolny od pracy. Galerie handlowe czy duże sieci sklepów w Nowy Rok są nieczynne. Większość sklepów Żabka pracuje w dni objęte zakazem handlu, ale godziny otwarcia sklepów mogą być różne. Zazwyczaj sklepy otwarte są w święta przez 8 lub 12 godzin. Często spotykanymi godzinami funkcjonowania Żabki są przedziały 10-18 i 11-20. Popularną godziną otwarcia Żabek w Nowy Rok ma być 13:00 – warto jednak pamiętać, że tego dnia część właścicieli może w ogóle nie otworzyć sklepów.