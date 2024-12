TOP 10 najważniejszych zmian dla Polaków w 2025! Emerytury, pensje i nowe przepisy

1. Renta wdowia, nabór wniosków rusza w 2025 roku

Największą zmianą dla seniorów w przyszłym roku będzie wprowadzenie renty wdowiej. Choć świadczenie będzie wypłacane dopiero od lipca 2025 roku, to już od stycznia 2025 roku ruszy nabór wniosków do ZUS.

Świadczenie będzie przysługiwać osobom, które osiągnęły wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), były we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka (i nie będąc w nowym związku małżeńskim), oraz posiadającym prawo renty rodzinnej (czyli jeśli małżonek umarł nie wcześniej niż pięć lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego). Renta wdowia będzie wysokości 100 proc. renty rodzinnej (która wynosi 85 proc. świadczenia małżonka) plus 15 proc. własnej emerytury, lub 100 proc. własnej emerytury plus 15 proc. renty rodzinnej. Seniorzy mogą w ZUS ustalić, które rozwiązanie będzie dla nich korzystniejsze.

Dokładne warunki renty wdowiej omówiliśmy w tym artykule: Kto dostanie rentę wdowią? Sprawdź, kiedy i komu przysługuje to świadczenie

2. Podwyżka płacy minimalnej

1 stycznia 2025 roku wzrośnie również minimalne wynagrodzenie z kwoty 4300 zł brutto, do 4666 zł brutto. Na standardowej umowie o pracę to wzrost z 3262 zł do 3511 zł "na rękę".

Wzrośnie także stawka godzina z 28,10 zł do 30,50 zł. Podwyżki płacy przełożą się również na powiązane z płacą minimalną wysokości odpraw i dodatków za pracę w nocy.

3. Zmiany w składce zdrowotnej dla przedsiębiorców

W 2025 roku w życie wejdą dwie zmiany we składce zdrowotnej. Jedna z nich ma usunąć konieczność odprowadzania składki od sprzedaży środków trwałych (czyli np. firmowych samochodów, czy maszyn), ale nie będą mogli pomniejszać składki zdrowotnej o koszt amortyzacji środka trwałego. Przedsiębiorcy mogą wybrać, którą metodą rozliczą sprzedaż środków trwałych w 2025 roku (starą, lub nową).

Ponadto w 2025 roku obniżona zostanie minimalna składka zdrowotna dla przedsiębiorców rozliczających się skalą podatkową, podatkiem liniowym i kartą podatkową. Do tej pory podstawa składki wynosiła 9 proc. płacy minimalnej, a w 2025 roku będzie wynosić 9 proc. od 75 proc. płacy minimalnej.

Ile przedsiębiorcy zaoszczędzą na składce zdrowotnej wyjaśnialiśmy w tym artykule: Sejm przegłosował składkę zdrowotną! Ile wyniesie obniżka dla przedsiębiorców?

4. Podwyżka ZUS dla przedsiębiorców

Jednak oprócz obniżki składki zdrowotnej, przedsiębiorcy muszą się liczyć z podwyżka składki ZUS, której wysokość jest zależna od prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Prognozowana przeciętna płaca wzrośnie o 7,1 proc. do kwoty 8673 zł, co oznacza także wzrost podstawy składki.

Tym samym składka ZUS na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców będzie wyższa o 173,64 zł i wyniesie 1773,96 zł.

Wzrost składki ZUS dla przedsiębiorców w 2025 roku wyjaśnialiśmy tutaj: Jaki ZUS dla nowych firm w 2025. Ile składek płacisz na początku działalności gospodarczej?

5. Kasowy PIT

Od 2025 roku przedsiębiorcy mają możliwość przejścia na kasowy PIT. W jego ramach podatnik będzie płacił podatek dopiero kiedy kontrahent zapłaci za należność. Jeśli jednak płatność opóźni się do dwóch lat, podatek i tak trzeba będzie rozliczyć, a przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z ulgi na złe długi w PIT.

6. Świadczenie honorowe

Od 1 stycznia 2025 roku wejdą w życie zmiany w tzw. świadczeniu honorowym, przyznawane jest seniorom, którzy ukończyli 100 lat. Świadczenie wynosi 6246,13 zł miesięcznie i przyznawane jest osobom, które w miesiącu poprzedzającym ukończenie 100 lat prawo do emerytury w Polsce.

Z kolei osoby, które nie pobierają emerytury w Polsce, ale mają polskie obywatelstwo i przez co najmniej 10 lat mieli centrum interesów osobistych i gospodarczych w Polsce, oraz ukończyli 100 lat, mogą złożyć wniosek o świadczenie honorowe.

7. System kaucyjny

W 2025 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, która miała wprowadzić system kaucji za butelki plastikowe, szklane i puszki.

W praktyce jednak wejście systemu kaucyjnego przesunięto na 1 października 2025 roku.

8. Zmiany w podatku od nieruchomości

W styczniu 2025 roku w życie wchodzi także nowelizacja ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, co wpłynie na podatki od nieruchomości. Nowelizacja wprowadziła nowe definicje budynku i budowli, co wpłynie na sposób opodatkowania budynków firmowych. Szczegóły wyjaśniamy w tym artykule: W 2025 zmiany w podatku od nieruchomości. Kolejne podwyżki dla przedsiębiorców

9. Dłuższy urlop dla rodziców wcześniaków

Od 19 marca 2025 roku wejdą również przepisy, które wprowadzą dodatkowy urlop dla rodziców wcześniaków, w trakcie którego będzie zasiłek macierzyński będzie wynosił 100 proc. podstawy zasiłku. Zasady przyznawania dodatkowego urlopu wyjaśnialiśmy tutaj: Dłuższe urlopy dla rodziców wcześniaków. Prezydent podpisał ustawę

10. Kasy fiskalne i terminale

W 2025 roku ma wejść również obowiązek integracji kas fiskalnych z terminalami płatniczymi. Został on jednak przesunięty z początku roku do 1 kwietnia 2025 roku, jednak już od 1 stycznia agenci rozliczeniowi będą wysyłać szefowi KAS dane o płatnościach realizowanych za pomocą terminali.