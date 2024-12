Jak są czynne sklepy w Wigilię 2024. Jest ustawowy limit

Do której otwarte w Wigilię? Zwykle do 13:00 lub 14:00

Każda sieć może indywidualnie zdecydować, aby sklepy były czynne krócej niż ustawowy przewiduje limit. Carrefour i Biedronka zamykają się w Wigilię o 13:00. Jednak sklepy działające na zasadzie franczyzy (np. Żabka lub Carrefour Express) mogą być otwarte dłużej niż do 14:00. Decyzja za każdym razem należy do właściciela.

W listopadzie Sejm uchwalił nowelizację przewidującą ustanowienie 24 grudnia dniem wolnym dla wszystkich pracowników, w tym pracowników placówek handlowych, dla których teraz - zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta - Wigilia jest dniem roboczym do godziny 14. Nowela przewiduje też, że od 2025 r. trzy niedziele poprzedzające Wigilię będą handlowe. Sejm przyjął również poprawkę Senatu, która zakłada, że w grudniu pracownik handlu nie będzie mógł pracować więcej niż dwie niedziele.

Teraz ustawa czeka na podpis prezydenta. W zeszłym tygodniu Andrzej Duda zaznaczył, że jest za tym, aby Wigilia była dniem wolnym od pracy. Dodał jednak, że w uchwalonej przez parlament ustawie w ostatecznej wersji doszło do istotnych modyfikacji względem początkowego projektu. Wyraził ubolewanie nad tym, że pomimo wprowadzenia wolnej Wigilii, trzy niedziele poprzedzające święto mają być dla handlu dniami pracującymi.

Projekt złożyła w Sejmie Lewica, która chciała, by Wigilia była dniem wolnym od pracy już w tym roku. Do projektu wprowadzono jednak poprawki Koalicji Obywatelskiej, by nowe przepisy zaczęły obowiązywać od 1 lutego 2025 r., a także, by trzy niedziele przed Wigilią były handlowe. W takim kształcie nowelizacja została uchwalona i trafiła do Senatu, który wniósł dwie poprawki, w tym tę stanowiącą, że w grudniu pracownik handlu nie będzie mógł pracować więcej niż dwie niedziele, ale handlowe będą trzy.