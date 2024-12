Świąteczne prezenty za grosze! Doskonałe promocje w Lidlu

Słodkości na święta w promocji Lidla

W sklepach Lidl czeka bogata oferta świątecznych słodyczy – od czekoladek i pralin po aromatyczne pierniczki – do 15 złotych! W ofercie Lidla znajdziemy m.in. szeroki wybór czekolad Kinder. Za pół metra czekolady Kinder zapłacimy 14,99 zł/300 g/1 opak., Kinder Czekoladę dostaniemy w supercenach, za 9,29 zł/150 g/1 opak. lub 13,99 zł/200 g/1 opak., a czekoladowe Figurki Mikołaja Kinder są dostępne w cenie 7,39 zł/55 g/1 opak. Na lidlowych półkach znajdziemy również nowości od marki Baileys, a na fanów wykwintnych smaków czeka mleczko o smaku ajerkoniaku do marki Deluxe, w supercenie za 12,99 zł/380 g/1 opak. Natomiast do niedzieli, 22 grudnia, wszystkie duże czekolady Milka, 250-300 g, kupimy w promocji 2 + 1 za grosz. Ta sama promocja obowiązuje na wszystkie praliny Ferrero, Rafaello i wszystkie słodycze marki Kinder.

Świąteczny nastrój dopełnią słodycze marki Favorina! Ciasteczka korzenne Favorina (7,99 zł/600 g/1 opak.), ciasteczka migdałowo-korzenne Favorina (8,99 zł/300 g/1 opak.) czy dzwoneczki korzenne Favorina (5,99 zł/320 g/1 opak.) oraz Mikołaje z czekolady mlecznej Favorina (5,99 zł/125 g/1 opak.). A dla fanów pierników, sieć przygotowała szeroką gamę piernikowych słodkości Favorina w supercenach. Do 24 grudnia, posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą kupić wszystkie produkty marki Favorina 10 proc. taniej!

Promocje w Lidlu. Pomysł na prezent

Zestaw prezentowy od Wibo, dostępny w supercenie, za 39,99 zł/1 zestaw, zawiera tusz do rzęs, eyeliner oraz puder sypki – idealne do stworzenia olśniewającego, świątecznego makijażu! Zestaw prezentowy Pani Walewska (32,99 zł/1 zestaw) z wodą perfumowaną i dezodorantem, to świetny komplet dla fanek klasyki i wyrafinowanego stylu. Do niedzieli, 22 grudnia, wszystkie zestawy kosmetyczne, dostępne w sklepach sieci, można kupić 60 proc. taniej, przy zakupie dwóch produktów (drugi, tańszy produkt taniej).W ofercie Lidl nie mogło zabraknąć także symbolu Bożego Narodzenia, czyli gwiazd betlejemskich – od czwartku, 19 grudnia, są dostępne w promocji 2 + 1 gratis, a w wersji mini – 3 + 1 gratis.