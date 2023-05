Jak technologia zapobiega uzależnieniu hazardu? Olgierd Cieślik, prezes Totalizatora Sportowego

SuperBiznes: Totalizator sportowy w ubiegłym roku zaliczył rekordowe wyniki. Jesteśmy na kongresie w związaniu w dużej mierze z technologią i jak ta technologia pomogła w osiąganiu tych wyników i jak generalnie nowoczesne technologie są wykorzystywane w totalizatorze sportowym.

Olgierd Cieślik, prezes Totalizatora Sportowego: Totalizator sportowy od 2017 roku przechodzi dość intensywną transformację technologiczną, zarówno wewnątrz firmy, jak i poprzez wdrażanie i realizację nowych zadań, sprzedaż w nowych obszarach działalności. Tu mówimy oczywiście o całym rozpoczętym przy nas sprzedaży we e-commerce i dotyczy to zarówno legalnego kasyna internetowego Total Casino, jak i naszych gier liczbowych, loterii pieniężnych, które sprzedajemy chociażby poprzez aplikację Lotto. To powoduje, że zaimplementowaliśmy i cały czas korzystamy z coraz to nowszych technologii. Cały czas też poszukujemy nowych technologii, które pomogą nam jeszcze lepiej, efektywniej prowadzić ten biznes. Biorąc pod uwagę, że około 70% naszego biznesu pochodzi z online'u, a więc 70% z przychodów wygenerowanych w zeszłym roku, a to było ponad 39 miliardów złotych. To powoduje, że to zapotrzebowanie na technologię jest bardzo duże w firmie, ale również mocno wpływa na realizowany przez nas chociażby sprzedaż.

A jak nowoczesna technologia pomaga w kwestiach bezpieczeństwa?

Nowoczesna technologia przede wszystkim pomaga dobrze zadbać o naszego klienta. Dobrze zadbać, to znaczy usprawnić zarówno jego proces wejścia do gry, a więc kwestie weryfikacji gracza, autentykacji jego w danym kanale dystrybucji naszych produktów. Ale dla nas bardzo ważna technologia pozwala przede wszystkim również zadbać od naszego gracza i jego bezpieczeństwo. To znaczy nie dbamy tylko i wyłącznie o bezpieczeństwo danych gracza, o bezpieczeństwo środków, bo to jest wręcz pewne, że to musi być zapewnione. Dbamy również o to, żeby nasz gracz nie uzależniał się od oferowanych przez nas produktów, element odpowiedzialnej gry, który mamy zaszyty, jest realizowany, chociażby przez sztuczną inteligencję i taką obserwację poprzez algorytmy zachowań graczy, które dadzą alarm zarówno u nas jak i graczowi w przypadku, jeśli będą to zachowania ponad normatywne mogące świadczyć o lub tak jakby idące w stronę uzależnienia od od gier i w tym elemencie te nowe technologie przede wszystkim wykorzystujemy,

Totalizator Sportowy wspiera w dużej mierze sport choćby przez kampanię "wygrywamy zaczyna się od Wy". a także kulturę. Na czym polega ta kampania i jak tutaj Totalizator Sportowy wspierał się te obszary.

Sport wspieramy przede wszystkim przez system dopłat, który jest realizowany w Polsce, a więc przekazujemy środki na wsparcie polskiego sportu i polskiej kultury przez fundusze celowe, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej i Fundusz Promocji Kultury. W zeszłym roku rekordowa kwota miliard i 350 mln przeznaczone na najważniejsze fundusze celowe w Polsce i rozpoczynamy również działania bezpośrednie, które mają na celu połączenie naszego wsparcia z działaniami sprzedażowymi. Jednym z tych pomysłów była zrealizowana w zeszłym roku, a w tym roku powtórzona, a więc jest druga edycja kampania cała "wygrywamy zaczyna się od Wy", a więc wsparcie lokalnych, oddolnych inicjatyw, które są zgłaszane przez naszych graczy w całej Polsce i później ocenianej najlepsze z tych inicjatyw poddane głosowaniu właśnie przez naszych graczy, a więc to nasi gracze głosują na daną inicjatywę w swoim regionie, czy to lokalnie, czy na poziomie województwa. Dzięki temu ta inicjatywa może w tym roku dostać do 300 tysięcy złotych na realizację. To są inicjatywy przeróżne, bardzo dużo jest osadzonych w sporcie, a więc renowacja boisk, usprzętowienie sali sportowej, ale też mają ośrodki kultury, chociażby renowacje sal i takie projekty zgłaszają do nas w ramach tej kampanii.

Trochę jak budżet partycypacyjny.

Tak, obywatelski. Także to jest taki element, który w zeszłym roku został bardzo dobrze przyjęty przez nasze gracze, nie tylko nasze gracze, ale myślę, że całą społeczność lokalną w Polsce, bo przez te lokalne społeczności mieliśmy 4 miliony głosów, a więc nie spodziewaliśmy się aż tak dobrego wyniku i takiego zainteresowania samym głosowaniem, a więc już wyborem danej inwestycji, czy miejsca wsparcia do którego poszły przeznaczone przeznaczone przez nas środki.

A jakie produkty nowe planuje lub wprowadza Totalizator Sportowy?

W tym roku tych produktów będzie naprawdę dużo zarówno w tym świecie online gdzie to wprowadzenie jest oczywiście o dużo szybsze i łatwiejsze a więc cała plejada gierek, która się pojawi, kilka nowych bibliotek jeśli chodzi o gry w naszym jedynym legalnym kasynie internetowym Total Casino, ale też niespodzianka, chociażby loteria terminalowa, która pojawi się w naszej sieci naziemnej, w naszych kolekturach, to będzie nowość i mam nadzieję, że również zostanie dobrze przyjęta przez naszych graczy.

Loteria terminalowa, to znaczy?

Coś podobnego jak loteria zdrapkowa, tylko drukowana bezpośrednio z terminala. Mamy dwa efekty, mniejsze zużycie materiału, a więc nie ma tego kosztu druku i szybszy wynik. I możliwość również wygrania dużych wygranych.

