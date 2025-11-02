Hipoteka nie znika automatycznie: Nawet po spłacie kredytu, hipoteka musi zostać formalnie wykreślona z księgi wieczystej, aby nieruchomość była "czysta".

Wniosek składa właściciel, nie bank: Mimo że bank wydaje zgodę (tzw. list mazalny), to właściciel nieruchomości jest odpowiedzialny za złożenie wniosku o wykreślenie do sądu.

Koszty i czas: Wykreślenie hipoteki kosztuje 100 zł i zazwyczaj trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy, w zależności od sądu.

Konieczny list mazalny: Podstawą do wykreślenia jest pisemna zgoda wierzyciela (list mazalny), bez której sąd nie usunie wpisu, nawet po całkowitej spłacie długu

Czym jest wykreślenie hipoteki i dlaczego jest konieczne?

Hipoteka to ograniczone prawo rzeczowe, stanowiące dla banku zabezpieczenie na nieruchomości na wypadek, gdyby kredytobiorca przestał spłacać swoje zobowiązanie. Wpis w dziale IV księgi wieczystej jest dla potencjalnych nabywców czy innych instytucji finansowych jasnym sygnałem, że nieruchomość jest obciążona. Dopóki ten wpis istnieje, formalnie dom lub mieszkanie nie jest „czyste”, co może utrudnić jego sprzedaż lub zaciągnięcie kolejnego kredytu -czytamy w portalu Interia.

Wykreślenie hipoteki to formalne usunięcie wpisu o obciążeniu z księgi wieczystej, co prawnie uwalnia nieruchomość od zobowiązania wobec banku. Według portalu, choć zgodnie z ustawą o księgach wieczystych i hipotece, spłata długu powoduje wygaśnięcie hipoteki, to jej usunięcie z publicznego rejestru wymaga aktywnego działania ze strony właściciela. Bez tego hipoteka będzie nadal widoczna w dokumentach.

Jakie dokumenty są potrzebne do wykreślenia hipoteki?

Kluczowym krokiem po spłacie kredytu jest uzyskanie od wierzyciela (najczęściej banku) dokumentu, który jest podstawą do usunięcia wpisu. Zgodnie z art. 100 wspomnianej ustawy, wierzyciel ma obowiązek podjąć czynności umożliwiające wykreślenie hipoteki. W praktyce oznacza to wydanie specjalnego oświadczenia.

Podstawą do złożenia wniosku jest tzw. list mazalny, czyli zgoda wierzyciela (banku) na wykreślenie hipoteki, potwierdzająca całkowitą spłatę długu. To właśnie ten dokument należy dołączyć do wniosku sądowego. Warto podkreślić, że to na właścicielu nieruchomości, a nie na banku, spoczywa obowiązek złożenia odpowiednich pism w sądzie. Bank jest jedynie zobowiązany do wydania zgody. W przypadku problemów z jej uzyskaniem, jak informuje portal Interia, właściciel może dochodzić swoich praw na drodze sądowej, składając pozew o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

Ile kosztuje i jak złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki?

Procedura nie jest skomplikowana, ale wymaga precyzji. Wniosek składa się na urzędowym formularzu KW-WPIS („Wniosek o wpis w księdze wieczystej”), który można pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości. W formularzu należy wskazać dane sądu, numer księgi wieczystej oraz precyzyjnie opisać hipotekę, która ma zostać wykreślona.

Właściciel nieruchomości musi samodzielnie złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki na formularzu KW-WPIS, dołączając zgodę banku i dowód opłaty sądowej w wysokości 100 zł. Opłatę można wnieść przelewem na konto sądu, w kasie sądowej lub za pomocą elektronicznych znaków opłaty. Czas oczekiwania na wykreślenie wpisu zależy od obciążenia danego sądu wieczystoksięgowego i może wynosić od kilku tygodni do nawet kilku miesięcy. Po dokonaniu zmiany właściciel otrzymuje stosowne zawiadomienie.

Pieniądze to nie wszystko | Marcin Zieliński