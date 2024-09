Jak zarabia się w polskich miastach? Ogromne rozwarstwienie

Benzyna może kosztować mniej niż 6 zł. Ale to nie zasługa Donalda Tuska

Mediana zarobków w Polsce

Co miesiąc GUS publikuje dane o średnim wynagrodzeniu w Polsce. Niedawno po raz pierwszy GUS podał wyniki nowego badania. - "Mając na względzie rosnące potrzeby informacyjne w tym zakresie, wprowadziliśmy nowe badanie »Rozkład wynagrodzeń w gospodarce narodowej«, które obejmuje pełną zbiorowość zatrudnionych otrzymujących wynagrodzenie" — poinformował GUS.

Od teraz, oprócz średniego wynagrodzenia, będziemy więc dostawać informacje o medianie zarobków. Dane są prezentowane w ujęciu brutto i przeliczane na pełny etat. Jak zaznacza GUS - ze względu na bardziej skomplikowany proces informacje o medianie zarobków będą odnosić się do kilku miesięcy wstecz. Dlatego we wrześniu podano dane za marzec. Mediana to wartość środkowa w zestawieniu — pokazuje, że połowa osób zarabia mniej, a połowa więcej.

Przeciętne wynagrodzenie a mediana w Polsce

Mediana zarobków w marcu 2024 r. wyniosła w skali kraju 6549,22 zł brutto. Była niższa aż o 23,9 proc. od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto (w obu przypadkach mowa o zarobkach w gospodarce narodowej, a nie tylko w średnich i dużych firmach prywatnych), które wyniosło 8604,72 zł brutto. Gdy średnia jest istotnie wyższa od mediany, oznacza to, że stosunkowo niewielka liczba osób zarabia znacznie więcej niż reszta.

Jak zarabiają pracownicy w poszczególnych województwach?

W województwie mazowieckim i małopolskim mediana jest niższa od średniej odpowiednio o 30,4 i 25,6 proc. Mazowsze jako jedyne miało w marcu 2024 r. średnie wynagrodzenie na pięciocyfrowym poziomie 10 750 zł. Okazuje się jednak, że połowa mieszkańców zarabia tam mniej niż 7483,68 zł. Różnica to ponad 3200 zł. Powyżej 2000 zł różnicy między średnią i medianą mamy także na Pomorzu. Dla porównania w województwie lubuskim różnica wynosi 1385 zł, co oznacza ,że w tym regionie są najmniejsze różnice między dochodami. Śląsk z kolei charakteryzuje się dobrymi zarobkami, które otrzymuje większa część jego mieszkańców.

W jakim mieście zarabia się najlepiej?

Business Insider zbadał dochody w największych polskich miastach. Okazuje się, że największe zróżnicowanie w zarobkach jest w Warszawie, gdzie mediana wynosi 8900 zł, a średnia wskazuje na ponad 13 500 zł. Dwa kolejne miasta w zestawieniu to Sopot i Kraków, gdzie różnica między dwoma wskaźnikami przekracza 3000 zł. W kolejnych ośmiu miastach średnia góruje nad medianą o ponad 2000 zł. Z kolei w Jastrzębiu – Zdroju są najmniejsze różnice między średnim wynagrodzeniem a medianą ( niecałe 1200 zł).

QUIZ PRL. PRL-owski rebus. Czy dasz radę rozszyfrować te nazwy? Młodzież polegnie już na 3. pytaniu Pytanie 1 z 15 Co to były "teksasy"? papierosy bez filtra spiczaste buty na obcasie spodnie z diagonalu udającego dżins Dalej