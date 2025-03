Jaka inflacja w strefie euro? Eurostat podaje najnowsze dane

Jaka inflacja za styczeń w poszczególnych państwach Europy? Niektóre kraje odnotowały deflację

Najniższą inflację rok do roku wśród państw członkowskich odnotowano w Danii (1,4 proc.) oraz Finlandii, Irlandii i we Włoszech (wszystkie 1,7 proc.). Z kolei ceny najbardziej wzrosły na Węgrzech (5,7 proc.), w Rumunii (5,3 proc.) i Chorwacji (5,0 proc.).

W porównaniu z grudniem 2024 r. w 12 krajach członkowskich odnotowano deflację, czyli spadek cen. Największy był na Cyprze (o 1,4 proc.), we Włoszech oraz w Belgii (w obu o 0,8 proc.).

W pozostałych 15 krajach wystąpił wzrost cen miesiąc do miesiąca. W tym ujęciu największy wzrost odnotowano w Bułgarii i Słowacji (o 1,8 proc.), na Litwie (o 1,6 proc.) i na Węgrzech (o 1,5 proc.). W Polsce miesięcznie ceny wzrosły o 0,8 proc., co dało 9. miejsce w zestawieniu wśród państw UE.

Wskaźnik HICP to zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych, obliczany według ujednoliconej metodologii Biura Statystycznego Unii Europejskiej. Zgodnie z kryterium inflacyjnym zawartym w Traktacie z Maastricht, HICP jest podstawą do oceny stabilizacji cen. Dane do inflacji HICP pochodzą z wydatków budżetów gospodarstw domowych oraz z rachunków narodowych.

Możliwe obniżki stóp procentowych w strefie euro

„Zakładamy, że w 2025 EBC jeszcze dwukrotnie obniży stopy procentowe. Presja na kolejne obniżki jednak maleje, w miarę zbliżania się stopy EBC do poziomu neutralnego oraz w obliczu prawdopodobnego znaczącego luzowania fiskalnego w Niemczech. Nie podzielamy jednak obaw w zakresie jego proinflacyjnego odziaływania, ponieważ impuls będzie skierowany na dobra inwestycyjne i zbrojeniowe, a jego oddziaływanie na koszyk HICP będzie jedynie pośrednie” – napisali ekonomiści banku PKO BP w komentarzu.

