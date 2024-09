i Autor: Shutterstock Kursy walut. Euro

Kursy walut

Jakie są kursy walut [6.09.2024]?

Jakie są kursy walut w piątek 6 września 2024 roku. Zobacz, ile kosztuje euro, dolar amerykański, funt brytyjski? W piątkowy poranek kurs euro wynosił 4,2920 zł. Można zauważyć lekki wzrost wartości euro. Co to oznacza? Zobacz, co wpływa na kursy walut i co się dzieje, kiedy kurs waluty znacznie się zmienia.