Pieniądze to nie wszystko

Jaśkowiak czeka na rozkaz Tuska. Wystartuje nawet z nietypowego regionu

Jedna droga prowadzi do zwycięstwa. Liderem jest Donald Tusk, który ma wszystkie cechy, które mieć powinien lider. Jeżeli uzna, że kilku samorządowców powinno wystartowac w najbliższych wyborach jestem w stanie się podporządkować tej decyzji pod warunkiem, że będzie to trudny region jak np. Podkarpacie, Zakopane tam gdzie nie będzie łatwo i trzeba będzie się bić- przyznał Jacek Jaśkowiak prezydent Poznania, w programie "Pieniądze to nie wszystko".