Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania gościem Superbiznesu. "Obecny rząd we wszystkich widzi wrogów"

Superbiznes: Zbliżają się wybory parlamentarne, czy samorządowcy poprą opozycję?

Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania: Sądzę, że tak z tego powodu, że ta polityka Prawa i Sprawiedliwości, zmiany które zostały wprowadzone w ostatnich 8 latach powodują znaczne zmniejszenie naszych budżetów. Widzimy również nietrafione reformy, jak deforma oświaty, która nic nie dała, widzimy również szereg zmian, które ten rząd wprowadza i nie są dobre dla samorządu i nie tylko nie są dobre dla dużych miast, ale także dla miasteczek wsi z tego powodu, że samorządowcy nie są traktowani przez rząd jako partner, żeby rozwiązywać szereg problemów, nie chcą działać razem, są traktowani jako przeciwnik polityczny, do samorządowców stosuje się takie środki jak CBA, żeby ich pogrążyć, zwalczyć, oczernić. Samorządowcy w takim odruchu walki o ten element walki w życiu publicznym będą popierać propozycje.

Samorządy stracą gigantyczne dochody z PIT, jakie są propozycje na rozwiązanie tego problemu?

Musimy redukować skalę działań, które wcześniej prowadziliśmy co się odbywa kosztem mieszkańców. Nasi mieszkańcy to wiedzą, my im tłumaczymy i pokazujemy. Nie mamy takich narzędzi, którymi dysponuje rząd, mam tu na myśli tubę propagandową w postaci Telewizji Publicznej, TVP Info, Radia Publicznego, tych dzienników, które są przejmowane przez państwowe jednostki i organy nawet pośrednio, poprzez zakupy przez spółki skarbu państwa. Natomiast mieszkańcy widzą ile mają w mieszkaniu na koniec i te wszystkie zaklęcia w telewizji nie zmienią rzeczywistości. Wiemy ile podrożała energia elektryczna, ile podrożał gaz, widzimy wzrosty cen żywności i na końcu możemy powiedzieć, czy ta polityka jest dla nas końcowym rezultatem korzystna, czy nie. To widzą przedsiębiorcy, widzą wszyscy, pracownicy, jak i samorządowcy.

Jako samorządowiec Pan nie najlepiej ocenia współpracę z rządem?

Staram się współpracować z rządem, ale takiego czegoś, jak widzimy w ostatnich 7-8 latach to nie mieliśmy przez ostatnie 30 lat, kiedy ministrowie przyjeżdżają do danych miast i miejscowości nawet nie spotykają się z tymi samorządowcami. To jest świadectwo pychy, że gdy przyjeżdżał minister do miasta typu Wrocław, Poznań, Kraków, spotykał się z gospodarzem tego miasta. Tego dzisiaj nie ma i ubolewam, że obecny rząd we wszystkich widzi wrogów. To jest po pierwsze chore, bo to jest wróg w postaci różnych grup społecznych, czy to lekarze, nauczyciele, czy sędziowie, czy samorządowcy. Oblężona twierdza, to nie jest dobre dla polskiej racji stanu, dla Polaków.

Zbliżają się wybory samorządowe, sądzi Pan, że również w mniejszych miastach opozycja będzie miała przewagę?

W ogóle PiS w zakresie wyborów samorządowych poniósł klęskę, nie tylko na poziomie gmin. Bo ile jest gmin zarządzanych przez wójtów, burmistrzów, czy prezydentów z Prawa i Sprawiedliwości? Na palcach można policzyć. Również w układzie województw, ta władza jest w większości przypadków po stronie opozycji. W tym zakresie jesteśmy pragmatyczni, nie mamy negatywnego podejścia do takich, czy innych opcji politycznych, ale potrafimy docenić i ocenić sprawczość w zarządzaniu.

Rozmawiał Konrad Karpiuk

