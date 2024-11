Jedna kwota i z roku na rok coraz mniej metrów kwadratowych! Tak rosną ceny nieruchomości

Z roku na rok stać nas na coraz mniej metrów kwadratowych za tę samą kwotę

Jak czytamy w raporcie Extradom.pl w I połowie 2023 roku w sześciu największych miastach Polski (poza Warszawą) za kwotę 700 tys. zł mogliśmy kupić mieszkanie o metrażu 65 m kw. przy średniej cenie 10 774 zł za m kw. Gdy jednak przyjrzymy się danym z pierwszej połowy 2024 roku, to za tę samą kwotę, w tych samych miastach, kupimy już mieszkanie jedynie o powierzchni 53,8 m kw.

W tym przypadku średnia cena metra kwadratowego wzrosła przez rok aż o 20 proc., do kwoty 12 972 zł. Tym samym jeśli chcieliśmy kupić mieszkanie za 700 tys. zł i przez rok zwlekaliśmy z decyzją, straciliśmy 11,2 m kw. metrażu, czyli wystarczająco na dodatkową sypialnię, lub gabinet do pracy.

Z domami sytuacja jest nieco lepsza, choć czekając również tracimy na metrażu. Na początku 2023 roku za 700 tys. zł mogliśmy zbudować dom o powierzchni 133 m kw., a średni koszt m kw., czyli aż o 50 proc. mniej niż m kw. mieszkania. Jeśli wstrzymaliśmy się z budową domu o rok, stracilibyśmy ok. 7 m kw. czyli nasz dom zmniejszyłby się do 126 m kw. Strata nie byłaby tak duża, jak w przypadku mieszkania.

Ile tracimy odkładając decyzję o kupnie mieszkania, lub budowie domu?

W raporcie extradom.pl czytamy, że czekając na kupno mieszkania do 2025 roku zaliczymy kolejną stratę na metrażu (przy założeniu, że nasz budżet się nie zmienił). Według prognoz podwyżki cen za metr kwadratowy mieszkania, mogą wynieść nawet do 10 proc.

- Jeśli tak się stanie, za to 700 000 zł w 2025 roku kupimy już tylko około 49m2 mieszkanie z jednym lub dwoma pokojami. To daje utratę kolejnych 5,2 m2 w porównaniu z metrażem mieszkania w 2024 roku - wskazuje Wojciech Rynkowski z Extradom.pl.

W przypadku kosztów budowy domu, spodziewany jest podobny wzrost, tj. 5-10 proc. w skali roku. Różnice w metrażu byłby więc niewielkie, jak jednak wskazują eksperci Extradom.pl ciągle rosnąca cena za metr kwadratowy, powoli będzie obniżać dostępną dla nas przestrzeń, więc i komfort życia.

- Licząc, że koszt budowy wzrośnie o 5%, to za m2 w 2025 roku domu zapłacimy ok. 5 819 zł. Dysponując tym samym budżetem w wysokości 700 000 zł, wybudujemy dom o powierzchni 120 m². Ta różnica 6 m², choć niewielka, ale w praktyce oznacza rezygnację z garderoby, większej łazienki czy bardziej przestronnej kuchni. Nadal jednak taka strata metrażu będzie proporcjonalnie mniejsza niż w przypadku mieszkania, bo mówimy o 6 m2 w stosunku do 120- metrowego domu, a nie 5,2 m2 w odniesieniu do niespełna 50-metrowego mieszkania – dodaje ekspert Extradom.pl.

Jak wskazuje również Rynkowski, zmiana stóp procentowych nie powinna zrekompensować wzrostu kosztów inwestycji. Ponadto wciąż nie wiemy, czy wejdzie w życie program dopłat do kredytów, a nawet jeśli do niego dojdzie, można spodziewać się kolejnych wzrostów cen mieszkań. Co za tym idzie, im dłużej zwlekamy z decyzją, tym więcej tracimy.