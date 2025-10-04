Nowa kolekcja jesienna Lidla (Esmara® i Esmara men) to komfortowe i stylowe ubrania dla każdego.

Wiele produktów, m.in. koszule flanelowe i jeansy, jest dostępnych w promocji, co pozwala na skompletowanie jesiennej garderoby w atrakcyjnych cenach.

Kolekcja obejmuje zarówno klasyczne elementy, takie jak flanelowe koszule i swetry, jak i eleganckie zestawy (np. dzianinowy sweter i spódnica).

Lidl stawia na materiały takie jak bawełna, dzianina i flanela, zapewniając ciepło i modny wygląd w przystępnych cenach.

Jesienna moda z Lidla – wygoda i styl w jednym

Choć kalendarzowa jesień dopiero się rozpoczęła, coraz chłodniejsze poranki zachęcają, by sięgnąć po ciepłe bluzy, miękkie swetry i przytulne dodatki. Nowa oferta Lidla, dostępna w sklepach stacjonarnych i online na lidl.pl, została przygotowana tak, aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Esmara® i Esmara men proponują ubrania, które łączą komfort i ponadczasową elegancję.

Koszule flanelowe i jeansy Esmara®

W jesiennej kolekcji nie zabrakło klasyki – damskie koszule flanelowe Esmara® wykonane w 100% z bawełny pochodzącej z Afryki dostępne są teraz w promocji 25% taniej, za 29,99 zł/szt. Świetnie komponują się z jeansami super skinny fit (44,99 zł/para, 25% taniej) czy legginsami (24,99 zł/para). Na chłodniejsze dni idealnie sprawdzą się swetry Esmara® w cenie 34,99 zł/szt. oraz kamizelki dostępne w supercenie 54,99 zł/szt.

Elegancja na co dzień i wyjątkowe okazje

Dla pań, które chcą połączyć wygodę z elegancją, Lidl przygotował wyjątkowe propozycje. Sweter z dzianiny Esmara® można kupić z rabatem 25% – za 29,99 zł/szt. W tej samej promocji dostępna jest dzianinowa spódnica z bawełny Esmara® (29,99 zł/szt.). Razem tworzą stylowy monolook, który sprawdzi się zarówno w pracy, jak i podczas wieczornego wyjścia.

Jesienna kolekcja dla mężczyzn – klasyka w nowej odsłonie

Nowa linia nie zapomina również o panach. Koszule flanelowe Esmara men kosztują teraz tylko 29,99 zł/szt. (25% taniej). W ofercie znalazły się też swetry męskie Esmara men w cenie 44,99 zł/szt. – dostępne w odcieniach karmelu, oliwki czy klasycznej czerni. Idealnym uzupełnieniem będą jeansy straight fit Esmara men za 44,99 zł/para (25% taniej). Na wieczorne spacery Lidl proponuje także bluzy damskie i męskie Esmara men, które kupimy 25% taniej, za 44,99 zł/szt.

Rusza system kaucyjny w Polsce Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.