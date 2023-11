Jesienne porządki. Biedronka rozdaje środki czystości za darmo!

Promocje w Biedronce – środki czystości za darmo

Promocje w Biedronce to nie tylko setki produktów spożywczych w niskich cenach. Sieć zawsze ma też w ofercie tanią chemie gospodarczą, , proszki i płyny do prania czy kosmetyki. Jeszcze tylko w sobotę 4 listopada za darmo możemy dostać środki czystości. Promocją 2+1 gratis objęte są wszystkie produkty znakomitych marek: Cif i Domestos. Kupując trzy dowolne artykuły, w kasie otrzymamy rabat o wartości najtańszego produktu. Taka sama promocja 2+1 gratis dotyczy wszystkich produktów do higieny jamy ustnej. Warto też w Biedronce kupić proszek do prania E, 3 kg, w super cenie 34,99 zł. Koszt jednego prania to tylko 70 gr. W promocji znajdziemy też kultowy płyn do naczyń Ludwik. Przy zakupie 2 opakowań, za jedno, zawierające aż 900 g płynu, zapłacimy tylko 5,99 zł.

Jednodniowe promocje w Biedronce

Zachętą do zrobienia zakupów w Biedronce są z pewnością jednodniowe promocje, dzięki którym możemy dostać za darmo atrakcyjne produkty. Tylko w sobotę 4 listopada gratisowe promocje to:

* Pinsa gourmet, 1+1 gratis, limit dzienny 4 opakowania (maks. 2 gratis) na kartę Moja Biedronka,

* Baton Snikers, 2+2 gratis, limit dzienny 12 opakowań (maks. 6 gratis) na kartę Moja Biedronka,

* Twaróg sernikowy lub serek waniliowy President,1 kg, 1+1 gratis, limit dzienny 2 opakowania (maks. 1 gratis) na kartę Moja Biedronka.

