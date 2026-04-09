Jest decyzja RPP w sprawie stóp procentowych. Wiemy, co dalej

Decyzja Rady Polityki Pieniężnej – stopy procentowe bez zmian

Zgodnie z przewidywaniami analityków, Rada Polityki Pieniężnej na zakończonym w czwartek posiedzeniu nie zdecydowała się na zmianę kosztu pieniądza w Polsce. To oznacza, że kredytobiorcy i oszczędzający nie odczują w najbliższym czasie żadnych gwałtownych zmian w swoich portfelach. To już kolejne posiedzenie z rzędu, na którym RPP przyjęła postawę obserwatora, analizując sytuację gospodarczą w kraju i na świecie.

Zgodnie z komunikatem Narodowego Banku Polskiego, Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Oznacza to, że kluczowe wskaźniki pozostają takie same:

stopa referencyjna: 3,75 proc.

stopa lombardowa: 4,25 proc.

stopa depozytowa: 3,25 proc.

stopa redyskontowa weksli: 3,80 proc.

stopa dyskontowa weksli: 3,85 proc.

Utrzymanie stóp na tym poziomie jest sygnałem, że w ocenie Rady obecna sytuacja gospodarcza nie wymaga interwencji poprzez zacieśnianie lub luzowanie polityki pieniężnej.

PIS POŻAŁUJE ZAŻYŁOŚCI Z TRUMPEM I USA? I PORANNY RING