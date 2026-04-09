Jest decyzja RPP w sprawie stóp procentowych. Wiemy, co dalej

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2026-04-09 14:13

Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Główna stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego nadal wynosi 3,75 proc. Decyzja ta oznacza, że raty kredytów w najbliższym czasie nie spadną, a oprocentowanie lokat pozostanie stabilne.

Autor: Super Express Czerwone tło z siatką globusa i białym napisem "SUPER" oraz żółtym "PILNE!" symbolizuje pilne wiadomości ekonomiczne dotyczące stóp procentowych, o których możesz przeczytać na Super Biznes.

Decyzja Rady Polityki Pieniężnej – stopy procentowe bez zmian

Zgodnie z przewidywaniami analityków, Rada Polityki Pieniężnej na zakończonym w czwartek posiedzeniu nie zdecydowała się na zmianę kosztu pieniądza w Polsce. To oznacza, że kredytobiorcy i oszczędzający nie odczują w najbliższym czasie żadnych gwałtownych zmian w swoich portfelach. To już kolejne posiedzenie z rzędu, na którym RPP przyjęła postawę obserwatora, analizując sytuację gospodarczą w kraju i na świecie.

Zgodnie z komunikatem Narodowego Banku Polskiego, Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Oznacza to, że kluczowe wskaźniki pozostają takie same:

  • stopa referencyjna: 3,75 proc.
  • stopa lombardowa: 4,25 proc.
  • stopa depozytowa: 3,25 proc.
  • stopa redyskontowa weksli: 3,80 proc.
  • stopa dyskontowa weksli: 3,85 proc.

Utrzymanie stóp na tym poziomie jest sygnałem, że w ocenie Rady obecna sytuacja gospodarcza nie wymaga interwencji poprzez zacieśnianie lub luzowanie polityki pieniężnej.

