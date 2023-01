Polskie sprawy frankowe w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Jakiś czas temu, w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej została zarejestrowana nowa, polska sprawa frankowa (sygnatura akt C-756/22) dotycząca opłaty za korzystanie z kapitału w razie unieważnienia umowy kredytu mieszkaniowego. Polski sąd zwrócił się z wnioskiem o połączenie nowego postępowania z wcześniejszym, prowadzonym od 6 miesięcy (C-520/21).

"Otrzymaliśmy postanowienie z TSUE o zawieszeniu postępowania w sprawie C-756/22 do czasu wydania wyroku w sprawie C-520/21. Oznacza to, że wniosek warszawskiego Sądu Okręgowego o połączenie obu spraw nie został uwzględniony. Trybunał zdecydował, że najpierw rozstrzygnie zagadnienia ze sprawy C-520/21, a dopiero później – w razie potrzeby – zajmie się nowym postępowaniem C-756/22" - poinformował Radosław Górski z kancelarii Górski i Wspólnicy będący pełnomocnikiem frankowicza cytowany przez Business Insider. W październiku odbyło się przesłuchanie stron we wcześniejszym postępowaniu, w którym głos zabrał również przewodniczący KNF.

Ten sam bank i ten sam klient. Do postępowania dołączy KNF

Co istotne, obie sprawy dotyczą tego samego klienta oraz banku. Kredytobiorcą jest Arkadiusz Szcześniak, prezes stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu - kredytodawcą Bank Millennium. Różnica polega na tym, że w jednym postępowaniu to klient pozwał bank - w drugim klient jest pozwanym.

"Miałem wątpliwości, czy w sprawie w której nasz klient pozywał bank, TSUE odpowie również na pytanie, czy banki mają podstawy do formułowania roszczeń wobec klientów o opłatę za udostępnienie kapitału. Tego zagadnienia nie dotyczy bowiem bezpośrednio postępowanie sądowe przed sądem w Polsce. Dlatego zainicjowaliśmy pytania w nowej sprawie, aby wyjaśnić także kwestię roszczeń banków" - poinformował mec. Radosław Górski cytowany przez Business Insider.

"Za udzieleniem odpowiedzi na oba pytania przemawia również interes społeczny, bo to teraz kluczowe zagadnienie we frankowych sporach. Gdyby TSUE dostrzegał problemy w tym zakresie, mógłby dać temu wyraz na wcześniejszym etapie postępowania. Dlatego uważam, że jest prawdopodobne, że TSUE już w sprawie C-520/21 całościowo odpowie na pytania o opłatę za kapitał. Nie mam jednak pewności, że tak się stanie, stąd decyzja o zainicjowaniu odrębnego postępowania ze szczegółowymi pytaniami o roszczenia banków wobec klientów(...) Kompleksowe rozstrzygnięcie dotyczące opłaty za kapitał to jest kwestia czasu. Albo już w sprawie C-520/21 TSUE odpowie na pytania o roszczenia obu stron dotyczące opłat za kapitał, albo – po rozstrzygnięciu roszczeń klienta – i już prawdopodobnie bez rozprawy, co oznaczałoby szybsze postępowanie i możliwość wyroku jeszcze nawet w tym roku, odpowie na pytania dotyczące roszczeń banku" - tłumaczy mecenas Górski na łamach "BI".

W nowej sprawie udział będzie miała Komisja Nadzoru Finansowego. Z informacji "BI" wynika, że przewodniczący KNF złożył już oświadczenie o przystąpieniu do postępowania.

