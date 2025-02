i Autor: Shutterstock (2), AP

Biznes

Myszka Miki w hełmie wikinga? Jest oferta dla Trumpa. Duńczycy chcą kupić Kalifornię. Jaką cenę proponują?

Obywatele Danii podjęli humorystyczną akcję pod hasłem "Denmarkification". Jej organizatorzy chcą odkupić Kalifornię i przyłączyć ją do Danii, a na stronie Denmarkification.com argumentują do podpisania się pod tym pomysłem. Na razie zebrali 200 tys. podpisów. To reakcja Duńczyków na propozycję Donalda Trumpa przejęcia Grenlandii. Co proponują organizatorzy akcji?