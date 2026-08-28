Co nowa ustawa oznacza dla rolników?

Prezydent Karol Nawrocki złożył podpis pod ustawą, na którą czekało wielu rolników z południowo-zachodniej Polski. To zielone światło dla realnej pomocy po katastrofalnej powodzi, która nawiedziła kraj we wrześniu 2024 roku. Inicjatywa, przygotowana przez posłów Koalicji Obywatelskiej, ma na celu pomóc rolnikom stanąć na nogi.

Wielu z nich straciło wtedy nie tylko plony, ale coś znacznie cenniejszego – samą ziemię, która po ustąpieniu wody przestała nadawać się do uprawy. Nowe przepisy wprowadzają konkretne wsparcie dla rolników, upraszczając przede wszystkim procedury związane z rekultywacją gruntów rolnych. W praktyce oznacza to, że państwo pomoże przywrócić zniszczonym polom ich dawną żyzność. A co, jeśli ziemia jest zniszczona tak bardzo, że rekultywacja jest niemożliwa lub po prostu nieopłacalna? Tutaj ustawa przewiduje dwie inne drogi: wymianę zdewastowanych gruntów na inne, należące do Skarbu Państwa, albo ich wykup przez państwo. Chodzi o to, by nikt nie został z problemem sam, a gospodarstwa mogły jak najszybciej wznowić produkcję żywności.

Jakie są opcje dla poszkodowanych?

Nowa ustawa zakłada konkretny plan działania. Rolnik, którego ziemia została zniszczona przez powódź, ma teraz jasno wytyczoną ścieżkę. Podstawowym rozwiązaniem jest oczywiście próba uratowania tego, co zostało.

Pierwszym i najważniejszym krokiem jest rekultywacja gruntów rolnych, czyli działania mające na celu przywrócenie glebie jej wartości produkcyjnej. Chodzi o usunięcie naniesionego przez wodę piasku, żwiru czy kamieni, a także o uzupełnienie wypłukanej, żyznej warstwy ziemi. Jednak twórcy ustawy zdawali sobie sprawę, że w niektórych przypadkach zniszczenia mogą być zbyt duże. Co wtedy?

Dla takich sytuacji przewidziano dwie alternatywy:

Wymiana gruntów : Jeśli ziemia jest zdewastowana do tego stopnia, że jej naprawa jest technicznie niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona, rolnik będzie mógł ją wymienić na inną działkę, należącą do Skarbu Państwa .

: Jeśli ziemia jest zdewastowana do tego stopnia, że jej naprawa jest technicznie niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona, rolnik będzie mógł ją wymienić na inną działkę, należącą do . Wykup przez państwo: Ostatnią deską ratunku jest możliwość sprzedaży zniszczonych gruntów państwu. Rolnik otrzyma pieniądze, które mogą pomóc mu w zakupie nowej ziemi w innym miejscu lub po prostu w odnalezieniu się w nowej sytuacji życiowej.

To kompleksowe wsparcie dla rolników ma dać im poczucie bezpieczeństwa i realną szansę na kontynuowanie działalności.

Dramat z 2024 roku

Nowe przepisy to bezpośrednia odpowiedź na dramat, jaki rozegrał się na południu Polski jesienią 2024 roku. Wielka woda, która przeszła wtedy przez województwa dolnośląskie, lubuskie, opolskie i śląskie, pozostawiła po sobie obraz zniszczenia. Jak wskazano w uzasadnieniu do ustawy, po ustąpieniu fali powodziowej okazało się, że struktura gleb została kompletnie zrujnowana. Na polach uprawnych zalegały tony piasku, żwiru i kamieni, a wartki nurt rzek bezpowrotnie wymył najcenniejszą, żyzną warstwę ziemi.

W takich warunkach prowadzenie jakiejkolwiek produkcji rolnej stało się niemożliwe. Dlatego tak pilne stało się wprowadzenie systemowego wsparcia dla rolników, które pozwoli im odzyskać zdolności produkcyjne. Ustawa, którą podpisał prezydent Karol Nawrocki, to narzędzie, które ma przyspieszyć ten proces i dać pewność, że skomplikowana i kosztowna rekultywacja gruntów rolnych nie będzie spoczywać wyłącznie na barkach samych poszkodowanych. Celem jest nie tylko pomoc pojedynczym gospodarstwom, ale – jak podkreślają autorzy ustawy – także zapewnienie szeroko pojętego bezpieczeństwa żywnościowego w regionie.

Przez powiat górowski przechodzi fala kulminacyjna. Powódź 2024 w dolnośląskim