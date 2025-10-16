Prezydent Karol Nawrocki złożył oświadczenie majątkowe, ale nie wyraził zgody na jego upublicznienie, co uniemożliwia wgląd w jego aktualny stan posiadania.

Dwa miesiące po objęciu urzędu, brak jawności majątku prezydenta budzi pytania, ponieważ ostatnie publiczne dane pochodzą z jego oświadczenia z końca 2024 roku, gdy był prezesem IPN.

Wcześniejsze oświadczenie Nawrockiego (z 2024 r.) ujawniło m.in. 48 tys. zł oszczędności, współwłasność dwóch mieszkań i kawalerkę przekazaną na cele charytatywne.

W przeciwieństwie do Nawrockiego, były prezydent Andrzej Duda regularnie zgadzał się na upublicznienie swoich oświadczeń majątkowych, które są dostępne na stronie Sądu Najwyższego

Dlaczego oświadczenie majątkowe prezydenta jest tajne?

Karol Nawrocki, zgodnie z przepisami, złożył oświadczenie o stanie majątkowym Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego. Mimo to, jak zauważają dziennikarze, na stronach SN próżno szukać dokumentu. Dziennikarze portalu Gazeta.pl postanowili to sprawdzić i oficjalnie wystąpili o dostęp do oświadczenia.

Odpowiedź, którą uzyskali, jest jednoznaczna i rzuca światło na całą sprawę. "Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki nie złożył oświadczenia o wyrażeniu zgody na ujawnienie oświadczenia o stanie majątkowym za rok 2024" – tak, według ustaleń Gazeta.pl, brzmi oficjalne stanowisko biura prasowego Sądu Najwyższego.

Oznacza to, że publikację blokuje wyłącznie brak woli samego prezydenta. Z kolei dziennikarze "Faktu" otrzymali z Kancelarii Prezydenta zapewnienie, że "Pan Prezydent wyrazi zgodę", jednak, jak podkreśla portal, nie podano żadnego konkretnego terminu.

Jaki majątek Karol Nawrocki miał przed prezydenturą?

Wobec braku aktualnych danych, media przypominają ostatnie publicznie dostępne oświadczenie majątkowe Karola Nawrockiego. Dokument, o którym mowa, pochodzi z 2021 roku i dotyczy dochodów za rok 2020. Jak wynika z tamtego oświadczenia, prezydent miał wówczas 48 tys. zł oszczędności. Był również wraz z żoną właścicielem 57-metrowego mieszkania, na które zaciągnął kredyt. W jego majątku znajdował się też 50% udział w innej nieruchomości o tej samej powierzchni oraz słynna 30-metrowa kawalerka, która, jak przypomina "Fakt", pod naciskiem opinii publicznej została przekazana na cele charytatywne.

Jawność majątku a zarobki. Ile zarabia prezydent?

Praktyka jego poprzednika, Andrzeja Dudy, była inna – regularnie zgadzał się on na publikację swoich oświadczeń. W przeciwieństwie do swojego poprzednika, Andrzeja Dudy, który regularnie zgadzał się na upublicznienie stanu posiadania, Karol Nawrocki na razie tego nie zrobił. Kwestia ta jest tym bardziej istotna, że objęcie urzędu wiąże się ze znacznym wzrostem dochodów. Jak szacują dziennikarze na podstawie obowiązujących przepisów, roczne zarobki Nawrockiego jako szefa IPN mogły wynosić ok. 213 tys. zł brutto. Dla porównania, majątek prezydenta Andrzeja Dudy, jak wynika z jego ostatniego oświadczenia, powiększył się o ponad 304 tys. zł brutto z tytułu samego wynagrodzenia. Brak transparentności ze strony obecnej głowy państwa budzi więc coraz więcej pytań, na które odpowiedzi wciąż nie ma.

Pieniądze to nie wszystko - Sebastian Kondracki Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.