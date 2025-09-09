- Polska otrzyma 26 mld zł z KPO: Komisja Europejska zatwierdziła kolejną transzę, pieniądze trafią do końca listopada.
- Łącznie Polska otrzymała już 67 mld zł z KPO.
- Kolejne 61 mld zł w drodze: Polska planuje złożyć wnioski na przełomie roku.
- KPO to 59,8 mld euro na rozwój: Program obejmuje inwestycje i reformy w wielu sektorach gospodarki.
Zgoda Komisji Europejskiej na wypłatę środków
We wtorek wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko poinformował, że negocjacje z Komisją Europejską zakończyły się sukcesem. – "Skończyłem właśnie negocjacje z Komisją Europejską. Dostaliśmy zielone światło na kolejny przelew z Krajowego Planu Odbudowy" – przekazał na portalu X. Podkreślił, że chodzi o kwotę 26 mld zł, która wesprze kolejne projekty inwestycyjne.
Kiedy pieniądze trafią do Polski?
Według wiceszefa resortu funduszy, Komisja Europejska zamknie procedurę wypłaty do 11 listopada, a w ciągu dwóch kolejnych tygodni pieniądze pojawią się w Polsce. Termin ten ma symboliczne znaczenie – przypada bowiem na dzień obchodów Święta Niepodległości. Szyszko dodał, że Polska konsekwentnie inwestuje „w tani polski prąd, nasze szpitale, infrastrukturę i gospodarkę”.
Dotychczasowe transze z KPO
Polska systematycznie składa wnioski o wypłatę środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Na koniec 2024 r. złożono czwarty i piąty wniosek o płatność. Do tej pory kraj otrzymał już 67 mld zł:
* 27 mld zł w kwietniu 2024 r. w ramach pierwszej transzy,
* 40 mld zł w grudniu 2024 r. w wyniku realizacji dwóch kolejnych wniosków.
We wrześniu bieżącego roku Jan Szyszko informował, że kolejna wypłata będzie możliwa dopiero po rewizji KPO zaplanowanej na jesień.
Jak zapowiedziała w lipcu minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Polska planuje przesłać do Brukseli szósty i siódmy wniosek o płatność na przełomie roku. Ich łączna wartość ma wynieść około 61 mld zł.
Cel Krajowego Planu Odbudowy
Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności to kompleksowy program, którego zadaniem jest wzmocnienie polskiej gospodarki. Obejmuje on 57 inwestycji i 54 reformy. W sumie Polska może liczyć na 59,8 mld euro, z czego 25,27 mld euro stanowią dotacje, a 34,54 mld euro preferencyjne pożyczki. Środki te mają wspierać transformację energetyczną, modernizację szpitali, rozwój infrastruktury oraz zwiększenie konkurencyjności gospodarki.
Polecany artykuł: