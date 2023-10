Jeszcze więcej pieniędzy za nadgodziny w Polsce. Ważny wyrok TSUE

Sprawa, która była poddawana rozważaniom Trybunału, dotyczyła niemieckiego pilota pracującego dla Lufthansy CityLine. Jego umowa o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy przewidywała wynagrodzenie podstawowe zależne od czasu pełnienia czynności lotniczych, ale również możliwość otrzymywania dodatkowego wynagrodzenia, jeżeli wykonał określoną liczbę godzin pracy i przekroczył ustalone progi. Te progi były takie same, jak w przypadku pilotów pracujących na pełen etat.

Pilot zwrócił się do sądu, twierdząc, że w przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy progi powinny być obniżane proporcjonalnie do ich czasu pracy. Niemiecki federalny sąd pracy zapytał z kolei Trybunał Sprawiedliwości o to, czy niemieckie przepisy są zgodne z prawem Unii Europejskiej, czy też prowadzą do niedopuszczalnej dyskryminacji pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Trybunał Sprawiedliwości uznał, że praktyka polegająca na stosowaniu identycznych progów dla pracowników w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy prowadzi do nierównego traktowania pracowników w niepełnym wymiarze czasu pracy. Ustalił, że taki stan rzeczy jest sprzeczny z prawem Unii, chyba że istnieją obiektywne uzasadnienia dla takiego traktowania. Kwestię obiektywnych uzasadnień ma teraz zbadać krajowy sąd.

Trybunał wskazał, że pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy, którzy chcą uzyskać dodatkowe wynagrodzenie za nadgodziny, muszą pracować dłużej godzinowo w stosunku do swojego ogólnego wymiaru czasu pracy niż pracownicy zatrudnieni na pełen etat. To zwiększa ich obciążenie i rzadziej pozwalają im spełnić warunki prawa do dodatkowego wynagrodzenia w porównaniu do ich kolegów pracujących na pełen etat.

Ostateczne rozstrzygnięcie w sprawie pozostaje w gestii krajowego sądu, który będzie musiał ocenić, czy istnieją obiektywne uzasadnienia dla takiej praktyki. Jednak wyrok Trybunału Sprawiedliwości może otwierać drogę do żądania większych wynagrodzeń za nadgodziny przez pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy na terenie Unii Europejskiej.

