Ukraińskie organy antykorupcyjne postawiły zarzuty byłej premier Julii Tymoszenko, podejrzewając ją o próbę przekupstwa posłów.

Zarzuty dotyczą korupcji wśród kierownictwa jednej z frakcji parlamentu, a źródła wskazują na Tymoszenko jako osobę, której dotyczą.

Tymoszenko potwierdziła przeszukania w biurze partii Batkiwszczyna i kategorycznie odrzuciła zarzuty, nazywając je "działaniem politycznym".

Była premier, dwukrotna szefowa rządu Ukrainy, uważa, że zarzuty są próbą eliminacji konkurentów przed zbliżającymi się wyborami

Jakie zarzuty korupcyjne usłyszała Julia Tymoszenko?

Ukraińskie organy antykorupcyjne postawiły zarzuty byłej premier i liderce partii Batkiwszczyna. We wtorek wieczorem Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy (NABU) oraz Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna (SAP) oficjalnie poinformowały o wykryciu procederu korupcyjnego na szczytach władzy. Jak podał portal Ukrainska Prawda, powołując się na swoje źródła, w centrum sprawy znalazła się właśnie Julia Tymoszenko.

Informacje te potwierdziła agencja Interfax-Ukraina. Według jej doniesień, prokuratura wręczyła Tymoszenko zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Zgodnie z przedstawionymi zarzutami, Julia Tymoszenko miała podjąć próbę przekupienia szeregu deputowanych w zamian za uzyskanie korzystnych dla siebie wyników podczas głosowań w parlamencie. Działania te miały na celu wpłynięcie na proces legislacyjny w Radzie Najwyższej Ukrainy. W ramach prowadzonego śledztwa funkcjonariusze NABU przeprowadzili przeszukania w biurze partii Batkiwszczyna.

Była premier Ukrainy odpowiada. "Kategorycznie odrzucam zarzuty"

Julia Tymoszenko szybko odniosła się do sprawy za pośrednictwem mediów społecznościowych. W środę rano potwierdziła fakt przeprowadzenia przeszukań w biurze jej partii, jednocześnie stanowczo odpierając wszystkie oskarżenia. Jej zdaniem cała akcja ma podłoże polityczne.

„Nie znaleźli nic, więc po prostu zabrali moje telefony służbowe, dokumenty parlamentarne i osobiste oszczędności, o których informacje są w całości zawarte w oficjalnej deklaracji. Kategorycznie odrzucam wszystkie absurdalne zarzuty” – napisała była premier na Facebooku. Według Tymoszenko, zarzuty to próba eliminacji konkurentów politycznych w kontekście zbliżających się wyborów, a obecna sytuacja to kolejny przykład nękania jej osoby. „To nie jest pierwsze polityczne zlecenie wymierzone we mnie. Prześladowania i terror to moja codzienność od wielu lat. Od dawna nie boję się niczego, bo wiem, że jestem uczciwa wobec siebie, ludzi i Ukrainy” – podkreśliła polityczka.

Kim jest Julia Tymoszenko? Sylwetka wpływowej polityczki

Zarzuty dotyczące korupcji w Ukrainie, skierowane przeciwko tak znanej postaci, odbiły się szerokim echem w kraju i za granicą. Julia Tymoszenko to jedna z najbardziej rozpoznawalnych i wpływowych postaci na ukraińskiej scenie politycznej ostatnich dekad. Dwukrotnie pełniła funkcję premiera Ukrainy: po raz pierwszy w 2005 roku, a następnie w latach 2007–2010. Była jedną z liderek Pomarańczowej Rewolucji.

Trzykrotnie, choć bez powodzenia, startowała w wyborach prezydenckich – w 2010, 2014 i 2019 roku. Mimo upływu lat i zmieniającej się sytuacji politycznej, pozostaje aktywną deputowaną do Rady Najwyższej Ukrainy oraz przewodniczącą partii Batkiwszczyna, wciąż ciesząc się znacznym poparciem części elektoratu i zachowując wpływy w ukraińskiej polityce. Sprawa prowadzona przez NABU i SAP będzie z pewnością jednym z najważniejszych testów dla jej politycznej przyszłości.

