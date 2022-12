Junior w branży IT - od czego najlepiej zacząć?

Który obszar IT wybrać na początek?

Jako osoba stawiająca pierwsze kroki w branży IT, na początku musisz wybrać dla siebie konkretny kierunek rozwoju. Weź pod uwagę nie tylko swoje indywidualne predyspozycje, ale także zainteresowania, dzięki czemu praca będzie dla Ciebie przyjemnością. Przykładowo, jeśli masz wysoko rozwinięty zmysł estetyczny, możesz skupić się na frontendzie i zająć się wizualną stroną aplikacji czy witryn www. Z kolei, jeżeli masz umysł ścisły i rozumiesz, na czym polega praca na algorytmach, lepszym wyborem będzie backend. A może Twoją mocną stroną są wysoko rozwinięte umiejętności analitycznego myślenia? W takim wypadku możesz postawić na karierę analityka danych. Zanim zdecydujesz się na konkretny obszar IT, sprawdź, jak duże jest zapotrzebowanie na wybranych specjalistów. Niezależnie od tego, czy interesuje Cię praca we Wrocławiu, czy też szukasz posady w innym mieście, w sieci znajdziesz wiele propozycji zatrudnienia z sektora nowoczesnych technologii.

Poznaj technologie kluczowe w danym zawodzie

Jeśli chcesz zostać juniorem w branży IT, musisz opanować co najmniej jedną technologię z wybranego przez Ciebie sektora. Pamiętaj, że jako osoba początkująca nie powinieneś wybierać mało znanych języków programowania. O wiele lepszym rozwiązaniem jest skupienie się na najpopularniejszych technologiach. Przekonaj się, jakie są najczęstsze wymagania pracodawców. Możesz się z nimi zapoznać na przykład na targach pracy JOBICON. Junior zawsze powinien w pierwszej kolejności skupiać się na tych językach programowania, w których realizowanych jest najwięcej zleceń. Obecnie w wymaganiach pracodawców najczęściej pojawia się informacja o znajomości języka Java. Do grona najpopularniejszych technologii należy też zaliczyć: JavaScript, .NET, SQL, HTML, CSS, Python i PHP. Nieco rzadziej firmy rekrutują juniorów ze znajomością React, Angular czy C++. Zwiększysz swoje szanse na zdobycie pracy, jeśli znasz co najmniej dwa języki programowania.

Jak zdobyć pracę bez doświadczenia w IT?

Brak doświadczenia zawodowego nie stanowi przeszkody do rozpoczęcia kariery w sektorze nowoczesnych technologii. Branża IT jest otwarta na osoby początkujące, co wiąże się między innymi z rosnącym zapotrzebowaniem na specjalistów IT. Jeśli chcesz rozpocząć karierę w tym sektorze, w pierwszej kolejności możesz znaleźć dla siebie mentora. Jego pomoc będzie przydatna, szczególnie w zakresie obiektywnej oceny realizowanych przez Ciebie projektów. Mentor może pomóc Ci w procesie rekrutacyjnym lub zarekomendować do pracy we własnej firmie. Dobrym pomysłem jest także branie udziału w projektach typu open source. Twoje sukcesy na tym polu będą mocną stroną podczas rekrutacji. Na podstawie zrealizowanych przez Ciebie projektów potencjalny pracodawca sprawdzi, jakie są Twoje umiejętności. Warto podkreślić, że w open source’ach biorą też udział doświadczeni specjaliści IT. Mogą oni docenić Twój udział w danym projekcie i polecić Twoją kandydaturę w swojej firmie. Wspólna praca jest także świetną okazją do nawiązania pierwszych kontaktów w IT. Dobrym pomysłem są również staże i praktyki, podczas których zdobędziesz wiele cennego doświadczenia.

Podsumowanie

Branża IT rozwija się bardzo dynamicznie, a zapotrzebowanie na specjalistów z tego sektora wciąż wzrasta. Jeśli chcesz rozpocząć karierę jako junior, poświęć swój czas na poznanie wybranych technologii. Postaraj się zbudować sieć kontaktów, w czym pomocne okażą się targi pracy lub eventy związane z IT. Twórz własne projekty, dzięki którym udowodnisz, że masz niezbędne kompetencje. Sprawdź ogłoszenia z branży IT w swoim regionie i przekonaj się, na jakie oferty mogą liczyć osoby początkujące.