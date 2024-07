Już każdy samochód musi to posiadać! Dotychczas było to w samolotach

Czarna skrzynkach w samochodzie. Wyposażenie nowych aut prawie jak w samolocie

O czarnych skrzynkach zazwyczaj słyszymy w kontekście katastrof samolotowych. Dostarczają one informacji o ostatnich godzinach lotu. Takie samo zadanie będzie miała czarna skrzynka w samochodach, z tą różnicą, że moduł EDR (Event Data Recorder – rejestrator danych o zdarzeniach) nie będzie rejestrować godzin, a jedynie sekundy. Umożliwi to odtworzenie wypadku.

Moduł EDR będzie stale rejestrował parametry pojazdu w pętli. W pamięci zapisywać się będą informacje jedynie na 5 sekund przed wypadkiem i 300 milisekund po nim. Impulsem jest m.in. wystrzał poduszek powietrznych, uruchomienie napinaczy pasów lub nagła utrata prędkości.

Z czarnej skrzynki można odczytać m.in.: prędkość pojazdu, wciśnięcia pedału przyspieszenia oraz hamulca, stan układu ABS, kąt skrętu kierownicy i ruchy kierownicą, stan pasów bezpieczeństwa i napinaczy pasów, aktywację poduszek powietrznych, stan kontrolki systemu pomiaru ciśnienia powietrza w oponach, a nawet działanie tempomatu.

Dane w czarnej skrzynce są przechowywane jedynie w module EDR i nie są nigdzie wysyłane, a żeby je odczytać, trzeba się fizycznie połączyć z samochodem. O odczytanie danych z modułu może wystąpić prokurator.

Obecność czarnych skrzynek w autach z pewnością ułatwi rozpoznawanie sprawców wypadków. Nie trzeba jednak kupować nowego samochodu, wyposażonego w to urządzenie, by w razie kolizji mieć dowód na to, kto zawnił. Innym urządzeniem, które zarejestruje najważniejsze wydarzenia na drodze, jest kamera samochodowa. Ona również może dostarczyć ważnych informacji o zdarzeniach drogowych. Warto więc doposażyć swój samochód w takie urządzenie, szczególnie w okresie letnim.

Mała i prawie niewidoczna – Mio MiVue J30

Wideorejestrator Mio MiVue J30 jest malutki (94,5x40,2x30,5 mm) i waży zaledwie 66 g. Kamera została zaprojektowana tak, aby w jak najmniejszym stopniu wpływała na pole widzenia kierowcy. Ma rozdzielczość 2,5K 1440p i rejestruje każdy detal na drodze. Obiektyw o optymalnym i rzeczywistym kącie widzenia 140° gwarantuje, że żaden szczegół na drodze nie zostanie pominięty.

Kamera MiVue J30 posiada wbudowane Wi-Fi – dzięki temu można bezpośrednio przenosić nagrania na smartfon i w czasie rzeczywistym udostępniać je na platformach chmurowych. MiVue J30 obsługuje aktualizacje OTA (over-the-air), przez co eliminuje konieczność wyjmowania karty pamięci czy łączenia się z komputerem w celu aktualizacji.

Mio MiVue J30 jest wyposażona w superkondensator, który nie traci swojej pojemności w miarę upływu czasu i cyklu zapisów i jest wytrzymały na różnice temperatur. Dedykowane aplikacje Mio Vue Manager oraz MiVue Pro pomagają w odczytywaniu nagranych wideo. Kamera Mio MiVue J30 kosztuje jedynie 289 zł.

Nagrania w jakości 4K – Mio MiVue 955W

Jeśli poszukujecie wideorejestratora, który nagrywa w jakości 4K 2160P Ultra HD, Mio MiVue 955W spełni wasze oczekiwania! Model ten posiada tryb HDR, który ułatwia nagrywanie obrazów po zmierzchu oraz w nocy – wówczas otrzymamy nagrania w rozdzielczości 2,5K 1440P przy 30 kl./s. MiVue 955W posiada duży sensor 1/1.8”, a także autorskie rozwiązanie Mio Night Vision Ultra, dzięki czemu kamera uchwyci każdy szczegół na drodze.

MiVue 955W jako pierwsza kamera w portfolio Mio jest wyposażona w funkcję komendy głosowej. Dzięki temu korzystając z niej, kierowca nie musi zdejmować rąk z kierownicy.

MiVue 955W wyposażona jest w system ostrzegania przed odcinkowym pomiarem prędkości. Kamera pokazuje dystans oraz czas w sekundach do zbliżającego się fotoradaru. Wskazuje też ograniczenie prędkości oraz dostarcza kierowcy informacji o średniej prędkości na mierzonym odcinku. Warto zwrócić uwagę, że kamera MiVue 955W jest wyposażona w superkondensator, który gwarantuje dłuższy czas pracy.

Dzięki wbudowanego GPS Mio MiVue 955W wysyła ostrzeżenia o najbliższych fotoradarach. Jest to możliwe dzięki funkcji Mio Smart Alert. Dzięki ostrzeganiu w ustalonej odległości i funkcji Smart Alert do wczesnego alarmowania o dużych prędkościach, kierowca będzie informowany, z jaką prędkością może jechać.

Z Mio MiVue 955W samochód zostawiony na parkingu zawsze będzie bezpieczny. Dzięki aktywnemu trybowi parkingowemu, podtrzymywanemu przez zasilacz Smartbox III, kamera automatycznie rozpocznie nagrywanie, gdy wykryje drgania bądź ruch. Rejestrator jazdy Mio MiVue 955W kosztuje 699 zł.

Wygląda jak montowana przez producenta – Mio MiVue J756DS

Mio MiVue J756DS wyróżnia się nowatorską konstrukcją i kształtem. To zestaw dwóch kamer, które zaprojektowano tak, by finalnie były jak najbardziej zintegrowane z wnętrzem samochodu. Przednia kamera nie przeszkadza w polu widzenia, ponieważ bez trudu chowa się za lusterkiem wstecznym. System montażu zapewnia całkowite ukrycie kabli urządzenia, a brak wyświetlacza sprawia, że MiVue J756DS wygląda jak kamera montowana seryjnie przez producenta auta.

Mio MiVue J756DS jest wyposażony w zaawansowany sensor Sony STARVIS CMOS. Dzięki temu można być pewnym, że kamera zarejestruje wszystkie ważne szczegóły na drodze. Technologia Mio Night Vision Pro oraz przesłona 1,8 dają gwarancję, że nagrania będą odpowiednio doświetlone, nawet w trudnych warunkach oświetleniowych.

W zestawie Mio MiVue J756DS znajduje się zasilacz trybu parkingowego SmartBox III, który pozwala na korzystanie z inteligentnego trybu parkingowego. Tryb ten uruchamia się automatycznie każdorazowo po wyłączeniu silnika i rejestruje obraz w stanie ciągłym, zapewniając pełne bezpieczeństwo na parkingu.

MiVue J756DS posiada wbudowany GPS, który wysyła ostrzeżenia o najbliższych fotoradarach. Dzięki ostrzeganiu w ustalonej odległości i funkcji Mio Smart Alert, kierowca będzie zawsze wiedział, z jaką prędkością należy jechać. Kamera posiada też dźwiękowego asystenta przejazdu przez odcinkowy pomiar prędkością, który informuje kierowcę o zbliżającym się odcinku z pomiarem, średniej prędkości przejazdu i pozostałym dystansie.

Kamera samochodowa Mio MiVue J756DS posiada wbudowane Wi-Fi, co umożliwia synchronizację nagrań w czasie rzeczywistym ze smartfonem. Dodatkowo, aktualizacje oprogramowania oraz bazy danych kamer bezpieczeństwa są łatwo dostępne dzięki funkcji OTA (Over-the-air). Zestaw Mio MiVue J756DS (kamera przednia, tylna i SmartBox III) kosztuje 999 zł. Wszystkie kamery Mio objęte są aż 3-letnią gwarancją producenta.