Już nie zobaczysz awizo z Poczty. Zbliża się koniec skrzynek na listy

Spis treści

Skrzynkę można utworzyć już dzisiaj

Jak czytamy na stronie rządowej, aby korzystać z usługi, należy założyć skrzynkę do e-Doręczeń i uzyskać adres do e-Doręczeń – nie jest to e-mail, lecz specjalny adres w systemie ePUAP. Taki adres może mieć przykładową formę np. AE:PL-60379-78510-ADETH-21.

W tym celu wystarczy złożyć wniosek poprzez stronę https://www.gov.pl/web/e-doreczenia, podając swój kontaktowy adres e-mail oraz adres fizyczny do korespondencji. W kolejnym kroku wniosek trzeba będzie podpisać elektronicznie – można to zrobić profilem zaufanym, e-dowodem lub podpisem kwalifikowanym.

Informację o utworzeniu adresu e-Doręczeń oraz instrukcję, jak aktywować skrzynkę, wnioskodawca otrzyma na adres e-mail podany we wniosku. Można też to zrobić od razu, finalizując składanie wniosku. Skrzynka powinna być od razu aktywna. Ważne! Wniosek o adres i skrzynkę do e-Doręczeń można złożyć już dziś, a aktywować dopiero 1 stycznia 2025 roku.

Jak sprawdzić status wniosku

Status złożonego wniosku oraz zawarte w nim dane może sprawdzić osoba składająca wniosek po zalogowaniu się na edoreczenia.gov.pl w zakładce Zarządzaj adresami do e-Doręczeń. W tym miejscu zamieszczone są wszystkie złożone wnioski wraz z informacją o ich statusie.

Ważne!

Jeśli po złożeniu wniosku zorientowałeś się, że popełniłeś w nim błąd, nie składaj kolejnego wniosku, poczekaj na jego odrzucenie.

Jeśli wniosek zostanie odrzucony, otrzymasz e-maila z informacją o przyczynie jego odrzucenia ze wskazaniem, co wymaga poprawy. Wówczas należy złożyć nowy wniosek.

Po otrzymaniu e-maila o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o adres do e-Doręczeń, administrator wskazany we wniosku będzie mógł aktywować skrzynkę do e-Doręczeń.

Aby to zrobić:

1. Zaloguj się do serwisu mObywatel.gov.pl.

2. Otwórz zakładkę Twoje skrzynki w menu bocznym.

3. Kliknij przycisk Aktywuj skrzynkę przy skrzynce, którą chcesz aktywować.

4. Podaj adres email do powiadomień i zapoznaj się z regulaminem świadczenia usług przez Operatora Wyznaczonego.

5. Kliknij przycisk Aktywuj.

Na adres e-mail administratora otrzymasz informację, że skrzynka jest aktywna i możesz z niej korzystać.

Lista instytucji objętych obowiązkiem:

urzędy miast i gmin,

starostwa,

urzędy skarbowe,

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS),

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS),

Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ),

publiczne szpitale, przychodnie i ośrodki zdrowia,

uczelnie wyższe, szkoły, przedszkola, żłobki,

instytucje pomocy społecznej,

ministerstwa.

e-Doręczeń od nowego roku dotyczą również:

adwokata,

radcy prawnego,

doradcy podatkowego,

doradcy restrukturyzacyjnego,

rzecznika patentowego.