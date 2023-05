Już za 2 tygodnie kultowy JBL Triathlon Sieraków!

Szokujące słowa minister Maląg. Nie będzie 800 plus? O co chodzi?

Maj to ostatni wiosenny miesiąc w ciągu roku. Pogoda coraz bardziej sprzyja aktywności fizycznej na zewnątrz. Jest to idealny czas na rozpoczęcie swojego „letniego sezonu sportowego”. Już niedługo wszyscy entuzjaści sportu będą mogli się zmierzyć na kultowym sierakowskim triathlonie!

Zawody rozpoczną się jeszcze w piątek 26.05, kiedy to w duathlonie oraz biegach dostosowanych do możliwości wiekowych wystartują dzieci. Organizatorzy cyklu CIECH Tri Tour już po raz kolejny organizują zawody dla dzieci przy współpracy z fundacją Pho3nix. Celem zawodów jest promowanie sportu i zdrowego trybu życia wśród najmłodszych. Następnie od soboty zaczną się zmagania dorosłych. Wystartują oni na dystansie sprinterskim mającym „zaledwie” niecałe 28 km oraz na dystansie połówki mającej blisko 113 km. W niedziele odbędzie się rywalizacja sztafet oraz zawodników indywidualnych na dystansie „ćwiartki” mającej blisko 55,5 km.

Wydarzenie w Sierakowie wspierane jest przez lokalne władze, które cieszą się, że Sieraków po raz kolejny stanie się polską stolicą sportu oraz zdrowego stylu życia. Swoją obecność na wydarzeniu potwierdził już Starosta Powiatu Międzychodzkiego Rafał Litke, który będzie członkiem komitetu honorowego.

- Z każdym dniem zbliżamy się do startu zawodów. Nie możemy się już doczekać, żeby znowu zobaczyć setki zaangażowanych uczestników na linii startowej. Jeszcze bardziej jednak satysfakcjonuje widok tych samych osób na mecie, kiedy kończą bieg zadowoleni. Czekamy na was z niecierpliwością w tym roku – mówi organizator zawodów z cyklu CIECH Tri Tour Wojciech Kruczyński.

Organizatorzy zadbali o to, by JBL Triathlon Sieraków był wspaniałą atrakcją nie tylko dla sportowców, ale również kibiców. Przez cały weekend będzie można zrelaksować się w strefie gastronomicznej pełnej food trucków, oferujących dania ze wszystkich stron świata. Pasjonaci sportu będą mogli przyjrzeć się ofercie sprzedawców w trakcie targów sprzętu sportowego. Nie może was zabraknąć! Więcej szczegółów na stronie imprezy.

