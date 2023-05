Kaczyński i Tusk oszukują Polaków?! Balcerowicz ostro uderza w liderów PiS i PO

Wybory 2023. Festiwal wyborczych obietnic oficjalnie rozpoczęty

Profesor Leszek Balcerowicz w "Wieczornym Expressie" prowadzonym przez Huberta Biskupskiego odniósł się między innymi do najnowszych obietnic wyborczych składanych przez prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego oraz następujących po nich propozycjach Donalda Tuska.

Mowa między innymi o waloryzacji świadczenia 500 plus do 800 plus, bezpłatnych lekach dla dzieci i młodzieży do lat 18 oraz seniorów powyżej 65 roku życia czy darmowych przejazdach przez autostrady.

Balcerowicz o działaniach polityków. "To niemoralne i obraźliwe"

"W zdecydowanej części krajów Zachodu, politycy nie ośmieliliby się traktować wyborców jak ciemnego ludu. Każdy praktycznie zrozumie, że na to trzeba wziąć pieniądze – a pieniądze nie biorą się z powietrza tylko biorą się z dodatkowych podatków albo – co gorsza – z dodrukowania pieniędzy przez przedstawicieli PiSu, którzy jeszcze zostaną w NBP" – wyjaśnił Leszek Balcerowicz.

„I jeżeli to rozumiemy – a prawie wszyscy rozumiemy, to należy traktować te obietnice zarówno Kaczyńskiego jak i części opozycji, bo nie cała opozycja jest tak nieodpowiedzialna jak PO, jako próbę oszustwa. I to jest niemoralne i obraźliwe” – ocenił w mocnych słowach były prezes Narodowego Banku Polskiego.

Na pytanie prowadzącego Huberta Biskupskiego "czy Kaczyński i Tusk oszukują Polaków" odpowiedział "oczywiście". "Sprawiają wrażenie, że są dobroczyńcami" – podsumował.

