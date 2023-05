Polacy muszą szykować się na potężny cios. Inflacja nawet powyżej 40 proc.!

Podwyżka 500 plus do 800 plus. Jak rodzice mogą się ubiegać o wyższe świadczenie?

Inflacja w Polsce. Spadek inflacji nie jest równoznaczny ze spadkiem cen

Inflacja w kwietniu 2023 roku wyniosła 14,7 proc. Jest to kolejny miesiąc kiedy wskaźnik nieznacznie spada w dół. Nie ma jednak powodów do radości. Przede wszystkim, spadek inflacji nie jest równoznaczny ze spadkiem cen. Oznacza to, że ceny wciąż będą rosły - tylko wolniej.

Inflacja powyżej 40 proc.? Ekspert wyjaśnia przyczyny

Ponadto, rozszerzenie świadczeń socjalnych (waloryzacja 500 plus do 800 plus,. wprowadzenie 14 emerytury jako świadczenia stałego) nie sprzyja spadkowi inflacji. Janusz Jankowiak, główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu w programie money.pl, na początku 2023 roku wyliczał, że "skumulowana inflacja według listopadowej prognozy Narodowego Banku Polskiego od 2022 do 2025 r. miała wynieść blisko 42 proc.".

Teraz jego analizy są jeszcze bardziej niekorzystne. "Będziemy gonić tego króliczka. Nawet w 2025 r., a być może i 2026 r. inflacja nie zejdzie poniżej 3,5 proc." - poinformował Janusz Jankowiak w programie money.pl, podkreślają równocześnie, że "cała ścieżka inflacji na ten i przyszły rok mu zostać podniesiona, bo wzrost cen utrzyma się w Polsce na wyższym poziomie"

