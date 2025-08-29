W Polsce obowiązuje zakaz handlu w niedziele, z nielicznymi wyjątkami w ciągu roku.

W 2025 roku przewidziano tylko cztery niedziele handlowe, a najbliższa to ta 31 sierpnia .

. Sprawdź, które sklepy będą otwarte w niedzielę handlową, a gdzie zrobisz zakupy mimo zakazu.

Zgodnie z ustawą z dnia 10 stycznia 2018 roku o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, handel w niedziele jest mocno ograniczony. Ustawa wprowadziła stopniowe ograniczanie możliwości prowadzenia handlu w niedziele, a obecnie handel dozwolony jest jedynie w kilka niedziel w roku.

W okresie dwumiesięcznych wakacji, niedziele handlowe przypadają jedynie dwa razy. Jak wygląda sytuacja w 2025 roku, kiedy to już kolejny rok obowiązuje zakaz handlu w niedzielę?

Kalendarz niedziel handlowych w 2025 roku

Oto konkretny kalendarz niedziel handlowych na 2025 rok, które jeszcze przed nami:

niedziela handlowa 31 sierpnia 2025,

niedziela handlowa 7 grudnia 2025,

niedziela handlowa 14 grudnia 2025,

niedziela handlowa 21 grudnia 2025.

Jak widać, na najbliższą niedzielę handlową musimy czekać do końca wakacji.

Niedziela handlowa 31 sierpnia. Jak są otwarte sklepy?

Ostatnia niedziela sierpnia jest niedzielą handlową. To doskonała okazja do zrobienia większych zakupów przed rozpoczęciem roku szkolnego, zwłaszcza że termin ten wypada w ostatni dzień wakacji. Tego dnia większość sklepów, galerii handlowych i supermarketów będzie otwarta, czynne będą takie sieci handlowe jak Biedronka, Lidl, Auchan, Dino, Netto czy Kaufland. Jeśli planujesz większe zakupy, warto z wyprzedzeniem sprawdzić godziny otwarcia konkretnego centrum handlowego lub marketu, bo niektóre placówki mogą mieć zmienione godziny otwarcia. Nie wszystkie sklepy - mimo niedzieli handlowej - mogą być otwarte.

Niedziela 7 września 2025 - jak są czynne sklepy?

Niedziela przypadająca na dzień 7 września 2025 roku nie jest niedzielą handlową. Oznacza to, że większość wielkopowierzchniowych sklepów i dyskontów, takich jak sklepy sieci Lidl i Biedronka, będzie zamknięta.

Ustawa przewiduje jednak szereg wyjątków od zakazu handlu w niedziele. Oznacza to, że niektóre placówki mogą być otwarte nawet w niedziele niehandlowe. Do takich placówek należą:

Stacje benzynowe: Mogą prowadzić sprzedaż przez całą dobę, również w niedziele niehandlowe.

Apteki: Mogą prowadzić sprzedaż w niedziele i święta, zgodnie z ustalonym harmonogramem dyżurów.

Kwiaciarnie: Mogą prowadzić sprzedaż w niedziele i święta.

Piekarnie i lodziarnie: Mogą prowadzić sprzedaż w niedziele i święta.

Sklepy, w których za ladą stoi właściciel: Jeśli za ladą stoi właściciel sklepu, może on prowadzić sprzedaż w niedziele niehandlowe.

Placówki gastronomiczne: Restauracje, bary i kawiarnie mogą być otwarte w niedziele i święta.

Placówki rozrywkowe: Kina, teatry, muzea i inne placówki rozrywkowe mogą być otwarte w niedziele i święta.

Choć na kolejną niedzielę handlową musimy poczekać do 31 sierpnia 2025 roku, warto pamiętać o wyjątkach od zakazu handlu. Wiele placówek, takich jak stacje benzynowe, apteki czy sklepy prowadzone przez właścicieli, pozostaje otwartych.

